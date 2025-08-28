La nuova frontiera della protezione dispositivi arriva dagli Stati Uniti, dove Google ha presentato Pixel Care+, un programma di assistenza post-vendita che ridefinisce gli standard del settore per chi possiede dispositivi Pixel, smartwatch e fitness tracker.

Questo servizio rappresenta un salto qualitativo rispetto alle precedenti offerte come Preferred Care e Fi Device Protection, proponendo una copertura più ampia, flessibile e vantaggiosa per gli utenti.

Con Pixel Care+, la filosofia di Google si concentra su aspetti come semplicità ed efficienza: gli interventi per danni accidentali sono riparazioni illimitate e non prevedono alcuna franchigia. Questo significa che, in caso di incidenti che coinvolgano lo schermo o la batteria, gli utenti possono contare su un’assistenza rapida e senza sorprese economiche. Il servizio si distingue proprio per la sua capacità di offrire un’esperienza senza limiti, consentendo ai clienti di godere dei propri dispositivi in totale tranquillità.

Con Pixel Care+ schermo e batteria sono più protetti

La copertura del programma non si limita agli smartphone di ultima generazione come il Pixel 10 e i modelli successivi, ma si estende anche a una vasta gamma di prodotti: dal Pixel Watch 2 al Pixel Tablet, passando per diversi modelli di fitness tracker tra cui Fitbit Ace LTE, Fitbit Versa 4, Fitbit Sense 2, Fitbit Charge 6 e Fitbit Inspire 3.

Per aderire a Pixel Care+, gli utenti hanno a disposizione 60 giorni dall’acquisto del dispositivo. Il processo di attivazione è stato reso estremamente intuitivo: basta accedere al Google Store o utilizzare l’app My Pixel per sottoscrivere il piano, richiedere assistenza, programmare una riparazione o ricevere un dispositivo sostitutivo. L’esperienza di supporto è stata completamente ripensata, eliminando le lunghe attese e offrendo la possibilità di consegna in un solo giorno lavorativo, sempre senza costi aggiuntivi.

Uno degli aspetti più apprezzati del nuovo programma è la possibilità di estendere la protezione con la copertura furto e smarrimento. In questo modo, gli utenti possono tutelarsi anche nei casi più estremi, sapendo di poter contare su una soluzione efficace e tempestiva. Un ulteriore punto di forza del servizio è la garanzia di utilizzare esclusivamente ricambi originali Google e tecnici altamente specializzati per tutte le operazioni di riparazione.

Sul fronte economico, Google ha scelto una strategia competitiva per il mercato americano: per il Pixel 10, ad esempio, il costo del servizio è di 10 dollari al mese oppure 199 dollari per un piano biennale. Queste tariffe risultano particolarmente vantaggiose se si considera l’assenza di limiti per le riparazioni e l’alto livello di assistenza offerta. L’obiettivo è chiaro: offrire un servizio di valore che sappia rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla durabilità e alla qualità del supporto post-vendita.