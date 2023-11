Play Store: nuovo badge per segnalare app VPN Android affidabili

Al fine di rendere Android un ambiente più sicuro, Google ha lanciato un badge di revisione della sicurezza per evidenziare quali app VPN Android sono state sottoposte a un controllo di sicurezza indipendente.

Grazie a una collaborazione tra Google, ESET, Lookout e Zimperium, nel 2019 è stata fondata l’App Defense Alliance. Questa collaborazione ha come fine quello di contrastare i sempre più diffusi malware su Play Store. La più recente pubblicazione dell’audit Mobile Application Security Assessment (MASA) dall’associazione è stata un’ulteriore mossa in tal senso.

La logica dietro a questo progetto è che se gli sviluppatori fanno il possibile per mitigare le vulnerabilità della sicurezza e gli utenti possono prendere decisioni più sicure prima di scaricare nuove app, gli hacker avranno più difficoltà a penetrare nei singoli dispositivi.

Il superamento dell’audit MASA da parte di un software, permette allo stesso di ottenere un apposito badge. Questo, una volta ottenuto, va rinnovato di anno in anno. Per rendere tutto ciò ancora più efficace, dunque, è stato adottato un badge specifico per le VPN.

App VPN Android affidabili: zero rischi con l’apposito badge MASA

Secondo Nataliya Stanetsky dell’Android Security and Privacy Team “Mentre la certificazione secondo gli standard di sicurezza di base non implica che un prodotto sia privo di vulnerabilità, il badge associato a queste app convalidate aiuta gli utenti a vedere a colpo d’occhio che uno sviluppatore ha dato priorità alle pratiche di sicurezza e privacy e si è impegnato a garantire la sicurezza degli utenti“.

Per gli utenti, dunque, ora sarà possibile cercare le migliori VPN Android su Play Store e scegliere tra quelle che propongono un banner che ne certifica la sicurezza. Non solo: selezionando la voce Ulteriori informazioni, l’utente viene reindirizzato alla directory di convalida delle app, definita come “Un luogo centralizzato per visualizzare tutte le app VPN che sono state sottoposte a controlli di sicurezza indipendenti“.

Stanetsky ha affermato come “Abbiamo lanciato questo banner iniziando con le app VPN a causa della quantità sensibile e significativa di dati utente gestiti da queste app“.

“I fornitori VPN come NordVPN, Google One, ExpressVPN e altri sono già stati sottoposti a test di sicurezza indipendenti e hanno dichiarato pubblicamente il badge dimostrando la loro buona reputazione con il programma MASA” ha poi concluso.