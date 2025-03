Porta la Fibra a casa con Iliad Box: naviga veloce a 21,99€/mese

Iliad porta la sua filosofia di trasparenza e convenienza anche nella connessione domestica, con l’offerta Iliad Box che garantisce una fibra ottica ultraveloce fino a 5 Gbps.

L’offerta è disponibile a un prezzo bloccato di 21,99€ al mese per i clienti mobile Iliad, mentre il prezzo standard è di 25,99€ al mese, sempre senza vincoli o costi nascosti. Vuoi navigare alla massima velocità senza brutte sorprese? Allora attiva subito Iliad Box e inizia a risparmiare!

Iliad Box: la connessione che fa la differenza



Iliad Box offre una fibra FTTH che garantisce velocità di download fino a 5 Gbps, ideale per streaming, gaming online e smart working senza interruzioni.

La connessione è stabile e copre tutta la casa grazie al modem Iliad Wi-Fi 7, incluso nell’offerta e progettato per supportare più dispositivi contemporaneamente. Ti serve una copertura più ampia? Basta aggiungere un Wi-Fi extender con un costo aggiuntivo di soli 1,99€ al mese, per non avere più nessuna zona d’ombra in casa.

L’offerta include anche una linea telefonica con chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia, oltre a numerose destinazioni internazionali. L’attivazione della fibra è immediata e ha un costo una tantum di 39,99€ per l’installazione. Inoltre, se non sei ancora cliente mobile Iliad, puoi attivare prima la fibra e poi passare al mobile per beneficiare del prezzo scontato.

Iliad Box è la soluzione perfetta per chi cerca una connessione domestica veloce, affidabile e trasparente, con un prezzo bloccato per sempre.

Visita il sito ufficiale e scopri tutti i dettagli dell’offerta: potrai navigare fino a 5 Gbps senza limiti, godere di chiamate illimitate in Italia e all’estero e dire addio ai costi nascosti. Approfitta della promozione e porta a casa una connessione stabile, veloce e trasparente che ti accompagnerà nel lavoro, nello studio e nel tempo libero senza intoppi.