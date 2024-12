Prelievi senza limiti e senza spese in area euro con SelfyConto

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto online pensato per chi cerca convenienza e semplicità, con un canone zero per il primo anno e, per gli under 30, gratuito fino al compimento del trentesimo anno di età. Tra i numerosi vantaggi che mette a disposizione spiccano i prelievi senza commissioni in Italia e in tutta l’Unione Europea, una caratteristica particolarmente utile per chi viaggia spesso per lavoro o piacere.

Inoltre, per i nuovi clienti che aprono il conto entro il 20 dicembre, è prevista una promozione esclusiva che include un Buono Regalo Amazon da 100 euro, insieme ad altre interessanti opportunità.

Prelievi gratuiti e vantaggi esclusivi di SelfyConto

SelfyConto permette di prelevare denaro senza costi aggiuntivi, sia in Italia che negli altri Paesi dell’UE, con la carta di debito Mediolanum Card. Questa agevolazione non è legata a un periodo promozionale: i prelievi gratuiti sono garantiti per l’intera durata del conto.

Al momento dell’apertura, i clienti possono richiedere una carta di debito e una carta di credito, entrambe gratuite per i primi 12 mesi. Dal secondo anno, il canone annuale è di 10 euro per la carta di debito e 20 euro per quella di credito. La Mediolanum Card, appartenente al circuito Mastercard, offre un massimale di prelievo di 1.000 euro al giorno e 4.500 euro al mese, con inclusa anche una polizza Multirischi gratuita di Nexi, valida per acquisti in tutto il mondo.

Oltre ai prelievi gratuiti, aprendo SelfyConto entro il 20 dicembre e accreditando lo stipendio, i nuovi clienti riceveranno un Buono Amazon da 100 euro. In alternativa, è possibile ottenere il Buono spendendo almeno 500 euro al mese con la Mediolanum Card. Così facendo, si può procedere con l’azzeramento totale del canone mensile e dei costi sui bonifici ordinari e istantanei SEPA fino al 31 dicembre 2027, invece del solo primo anno.

Per aprire SelfyConto, basta accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum e completare la registrazione con un documento d’identità, codice fiscale, numero di cellulare e indirizzo email. Il riconoscimento può essere effettuato tramite SPID, bonifico o webcam.