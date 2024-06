Primo trimestre 2024, sicurezza Android critica: i dati Kaspersky

Secondo un’analisi effettuata da Kaspersky Security Network, il primo trimestre del 2024 ha visto un numero preoccupante di attacchi informatici in ambiente Android.

Nonostante si parli di un lieve calo rispetto all’ultimo trimestre dell’anno passato, se raffrontato con l’inizio del 2023 si parla di numeri in aumento.

A causare la crescita di minacce, secondo gli esperti, sono gli attacchi direzionati verso WhatsApp. In questo contesto, per esempio, si parla del Trojan-Spy.AndroidOS.Agent.ahu, nascosto in mod utilizzate proprio con la celebre applicazione di messaggistica. Questa agisce rubando messaggi e relative chiavi di decrittazione.

A rendere questo trojan così temibile vi è il fatto che, secondo quanto emerso dalla ricerca, alcuni modelli di smartphone lo proponevano addirittura come preinstallato al momento della vendita.

Kaspersky ha poi fornito una serie di numeri inquietanti sull’operato della propria suite di sicurezza. Secondo quanto emerso, l’antivirus ha bloccato 10,1 milioni di attacchi avvenuti tramite malware e adware. Proprio quest’ultimi, con il 46% dei rilevamenti, si sono dimostrati la minaccia più comune in ambiente Android.

Android sotto assedio adware e malware: ecco i numeri di Kaspersky

Sempre nel contesto adware, la tipologia più diffusa è quella battezzata BrowserAd, che costituisce il 28,5% delle rilevazioni adware, seguito da Adlo (15,3%) e HiddenAd (12,65%).

Per quanto riguarda i pacchetti di installazione dannosi rilevati, Kaspersky ne segnala oltre 389.000, in prevalenza legati a trojan bancari (11.729 casi). In generale i paesi che sembrano più colpiti da attacchi Android sono Turchia, India e Brasile.

Uno scenario inquietante ma anche evitabile. Bastano infatti pochi passaggi per rendere uno smartphone relativamente sicuro. Le precauzioni per evitare sorprese spiacevoli in ambiente Android sono sempre le stesse.

Affidarsi esclusivamente a Google Play Store e, prima di effettuare il download dare uno sguardo al rapporto tra numero di download e recensioni. L’adozione di un antivirus Android, poi, può aiutare a ridurre in modo drastico i potenziali rischi.