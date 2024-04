Promo sui piani a vita pCloud: sconti fino al 37%

Hai mai pensato a un luogo sicuro dove custodire i tuoi dati e documenti più importanti senza il timore di perderli? Oggi è il giorno giusto per farlo! pCloud, conosciutissimo servizio di archiviazione cloud svizzero, ti offre una possibilità unica: promo sui piani a vita con sconti fino al 37%. Così non dovrai più preoccuparti di rinnovi mensili o annuali, perché l’investimento è una tantum.

Promo sui piani a vita di pCloud: sconti fino al 37%

Da tempo aspettavi questo momento, vero? Magari avevi visto in precedenza possibilità del genere, ma i costi elevati ti avevano fatto desistere.

Adesso, con pCloud, oltre a dire addio agli abbonamenti mensili e annuali, potrai scegliere tra diverse soluzioni di spazio cloud a prezzi vantaggiosi. Eccoli nei dettagli:

sconto del 33% sul piano Premium da 500GB , che costa adesso 199 euro ;

sul piano , che costa adesso ; sconto del 33% sul piano Premium Plus da 2TB , che costa adesso 399 euro ;

sul piano , che costa adesso ; sconto del 37% sul piano Ultra da 10TB, che costa adesso 190 euro.

pCloud non è però solo conveniente, ma è anche sicuro e affidabile. Dal 2013, l’azienda si è distinta nel mercato per la sua dedizione alla protezione dei dati dei clienti. I tuoi file sono protetti dalla crittografia end-to-end e conservati in data center svizzeri, garantendo la massima privacy.

La piattaforma è estremamente user-friendly, disponibile su tutti i dispositivi e sistemi operativi. Le sue funzionalità avanzate, come la condivisione sicura di file e la cronologia delle versioni, rendono la gestione dei tuoi dati un’esperienza senza paragoni.

Non perdere questa chance esclusiva di assicurarti un servizio top di gamma a una frazione del costo. Visita il sito di pCloud e approfitta della promo sui piani a vita. Ricorda, è un’offerta limitata, quindi affrettati!