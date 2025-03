Proteggi la tua identità online con Surfshark Alternative ID: offerta imperdibile

Vuoi mantenere il controllo dei tuoi dati e proteggere la tua identità dagli attacchi informatici e da tutte le minacce online? Il crescente numero di episodi di questo tipo ha aumentato la consapevolezza di dover adottare misure di protezione efficaci; Surfshark Alternative ID è tra quelle più interessanti ed efficaci a cui fare riferimento. Attiva Surfshark Alternative ID a partire da 3,19€ al mese approfittando degli sconti grazie ai quali risparmiare fino all’81% sull’abbonamento annuale.

Come Surfshark Alternative ID protegge l’identità online

Surfshark Alternative ID è l’innovativo strumento che consente di generare un’identità e un indirizzo e-mail nuovo e privo dei propri dati personali così da poterlo utilizzare durante l’iscrizione ai vari siti e piattaforme digitali. In questo modo si ha la certezza che le proprie informazioni reali non finiscano online e non possano diventare merce di scambio da parte delle agenzie di telemarketing o essere rubate dagli hacker per attacchi informatici e furti d’identità.

Il funzionamento di Surfshark Alternative ID è molto semplice. Dopo aver scaricato e installato Surfshark sul proprio dispositivo, è sufficiente selezionare Alternative ID indicando quali dati si vogliono generare così da ottenere un nuovo profilo pronto per essere utilizzato. Surfshark agisce come da tramite, filtrando le comunicazioni spam ed evitando di dover fornire i propri dati personali ai vari siti web.

Tra gli aspetti interessanti di Surfshark Alternative ID c’è anche la possibilità di sfruttare l’integrazione con i principali browser (Chrome, Firefox ed Edge) tramite l’estensione dedicata che permette di ottenere la compilazione automatica dei vari campi velocizzando e migliorando l’esperienza di navigazione.

Surfshark Alternative ID è disponibile in tutti i piani Surfshark, ciascuno dei quali in promozione con sconti fino all’81% e che includono sia la formula soddisfatti o rimborsati per 30 giorni che la VPN illimitata e la possibilità di usufruire di tre mesi di utilizzo gratuito. Attiva ora Surfshark per avere Alternative ID e dimenticare i problemi legati alla tua privacy online.