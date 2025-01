Proteggiti dai rischi online e previeni il telemarketing con Surfshark Alert

Quante chiamate da numeri sconosciuti hai ricevuto negli ultimi giorni? E quante e-mail di spam che contengono elementi con informazioni personali? I tuoi dati sono davvero al sicuro? Probabilmente no, considerando che il telemarketing è basato su fughe di dati personali e sui consensi che rilasci iscrivendoti alle varie piattaforme online. Il problema è che si tratta di un fenomeno apparentemente inarrestabile, quasi fosse il prezzo da pagare per poter utilizzare il web. Gli strumenti per contrastare il problema ci sono e Surfshark Alert è uno dei migliori. Ottienilo attivando il piano Surfshark One o Surfshark One+.

Come funziona Surfshark Alert

Surfshark Alert è uno dei tanti tool e funzionalità incluse nei piani Surfshark con il quale avere una protezione avanzata dei propri dati personali. La funzionalità, infatti, prevede un sistema di monitoraggio costante: Surfshark Alert invia tempestivamente degli avvisi in caso di violazione dei propri dati sensibili (numeri di telefono, e-mail, password, eccetera). In questo modo si ha la possibilità di agire tempestivamente senza andare incontro a conseguenze spiacevoli.

È importante chiarire che Surfshark Alert non è solamente l’invio di una notifica, ma uno strumento di protezione che lavora in maniera costante per monitorare la navigazione online e tutti i rischi connessi così da informare in tempo reale in caso di necessità.

Con Surfshark Alert si ha un controllo completo e personalizzato della propria sicurezza così da risolvere non solo il problema del telemarketing e delle e-mail di spam e prevenire in maniera efficace i rischi di frode, furto d’identità e attacchi hacker.

Per utilizzare Surfshark Alert è necessario scaricare l’applicazione e attivare uno dei due piani che include questa funzionalità: Surfshark One o Surfshark One+. Entrambi i piani sono ora in promozione consentendo di risparmiare fino all’85% per ottenere il massimo della protezione ed eliminare il fastidio del telefono che squilla per chiamate inutili o moleste.