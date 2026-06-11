Proton lancia Proton Drive CLI per Windows, Mac e Linux

Proton ha annunciato il rilascio ufficiale di Proton Drive CLI, strumento a riga di comando disponibile per Windows, macOS e Linux che permette di gestire l’archiviazione cloud cifrata direttamente dalla shell.

La novità arriva in una fase di profonda modernizzazione dell’infrastruttura di Proton Drive, sostenuta da un nuovo SDK condiviso che ha già migliorato prestazioni e interoperabilità tra piattaforme. Per la comunità Linux si tratta di un risultato atteso da anni: finalmente uno strumento ufficiale per integrare Proton Drive in ambienti server, workstation e sistemi di backup automatizzati.

Automazione, scripting e prestazioni migliorate

Proton Drive CLI consente di caricare, scaricare, condividere e organizzare file tramite semplici comandi integrabili in script, processi schedulati e workflow DevOps.

Il supporto per output in formato JSON facilita l’integrazione con altri strumenti già presenti nelle infrastrutture aziendali, rendendo la soluzione particolarmente utile per amministratori di sistema e sviluppatori che gestiscono backup periodici o trasferimenti automatici senza intervento manuale.

Alla base del progetto si trova il nuovo Proton Drive SDK, architettura condivisa che alimenta tutte le applicazioni ufficiali del servizio. Rispetto alle implementazioni separate utilizzate in passato, la nuova struttura centralizza la logica applicativa e ha permesso miglioramenti concreti: caricamenti fino a tre volte più veloci, download fino a due volte più rapidi e operazioni di cifratura fino a quattro volte più performanti.

Autenticazione sicura e funzionalità disponibili al lancio

Sul fronte della sicurezza, Proton ha scelto di evitare l’inserimento diretto delle password nella shell per non esporre credenziali attraverso la cronologia dei comandi.

L’autenticazione avviene via browser, mentre le sessioni vengono archiviate nei sistemi nativi del sistema operativo: Windows Credential Manager su Windows, Keychain su macOS e libsecret su Linux.

La prima versione include già esplorazione di directory, gestione di file e cartelle, eliminazione e recupero dal cestino, condivisione di documenti e inviti di collaborazione. Sono supportati scenari tipici come backup pianificati via cron, archiviazione automatica al termine di build software e conservazione di snapshot per attività di audit. Nelle versioni successive arriveranno supporto per foto e album, condivisione tramite link pubblici e gestione di più account nella stessa installazione.

Il primo prodotto ufficiale dedicato agli utenti Linux

Per anni l’assenza di un client ufficiale ha spinto gli utenti Linux a soluzioni non ufficiali, spesso fragili e soggette a incompatibilità dopo gli aggiornamenti della piattaforma.

Proton Drive CLI non sostituisce ancora un’applicazione desktop completa: manca la sincronizzazione continua in background presente nelle app tradizionali. Rappresenta però il primo prodotto ufficialmente supportato per questo sistema operativo e anticipa l’arrivo di un client grafico nativo attualmente in sviluppo.

La disponibilità simultanea su tutte le piattaforme, unita alla pubblicazione del codice sorgente, segnala la volontà di Proton di rafforzare la propria presenza tra sviluppatori e utenti avanzati che richiedono strumenti flessibili e coerenti con una filosofia orientata alla privacy.