QNAP presenta lo switch perfetto per reti stabili e veloci: AV-over-IP 4K con QSW-M3224-24T

QNAP ha posto un’importante pietra miliare presentando il primo switch fully managed 10GbE L3 Lite: QSW-M3224-24T. Dotato di 24 porte 10 GbE RJ-45 Multi-Gig, funzionalità di gestione L3 Lite e ridondanza della rete MC-LAG, il QSW-M3224-24T aiuta le aziende a implementare infrastrutture di rete ad alta velocità stabili ed efficienti su media e vasta scala, accelerando lo streaming video 4K e le applicazioni AV-over-IP.

L3 Lite si riferisce alle capacità di gestione a livello di rete Layer 3, che includono funzionalità avanzate come il routing tra VLAN. La versione implementata è quella “Lite”, permettendo di combinare le funzionalità di uno switch Layer 2 (L2) con alcune capacità di routing tipiche degli switch Layer 3 (L3). Così, un dispositivo come QNAP QSW-M3224-24T diventa la scelta migliore per gestire reti aziendali che richiedono un controllo più avanzato del traffico senza la complessità e il costo associati a switch Layer 3 completi.

La tecnologia MC-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation Group), direttamente supportata dallo switch QNAP, permette di aggregare più collegamenti fisici in un unico collegamento logico tra diversi switch. Si hanno ridondanza e failover automatico: se uno dei collegamenti fisici fallisce, il traffico è automaticamente deviato sugli altri collegamenti attivi, garantendo continuità del servizio e stabilità della rete.

Accelerazione dello streaming video 4K e supporto di AV-over-IP

Lo switch appena presentato da QNAP aiuta a migliorare le prestazioni per tutte quelle applicazioni che richiedono tanta banda di rete. Si pensi allo streaming video 4K e alle applicazioni AV-over-IP (che trasmettono audio e video sulle reti IP). La capacità di gestire traffico ad alta velocità e grande volume è essenziale per evitare ritardi, buffering o perdita di qualità nelle trasmissioni.

Invece di utilizzare cavi dedicati (come il classico HDMI) per trasmettere segnali audio e video, AV-over-IP sfrutta la rete dati esistente, come quella Ethernet, per inviare i segnali in modo flessibile e scalabile.

Le soluzioni AV-over-IP consentono una gestione centralizzata, facilitando il controllo, la configurazione e il monitoraggio dei dispositivi multimediali da un singolo punto. Non sono inoltre influenzate dalla posizione fisica dei dispositivi: basta che essi siano collegati alla rete.

Poiché i segnali viaggiano su reti IP, diventa più facile integrare sistemi AV con altri servizi digitali, come videoconferenze, streaming o monitoraggio remoto.

Gestione della rete QNAP Switch System (QSS) Pro

Lo switch QSW-M3224-24T adotta il più recente software di gestione della rete QNAP Switch System (QSS) Pro. QSS Pro offre la gestione L3 Lite, comprese le impostazioni IP (IPv4, IPv6, DNS), routing statico, server DHCP, SNTP e funzioni VLAN avanzate.

Con le funzioni IGMP Snooping e gestione SNMP, oltre alla procedura guidata AV-over-IP, il QSW-M3224-24T può collegare più endpoint AV e inoltrare il traffico multicast per evitare la congestione della rete e la trasmissione di dati non necessari. Ciò riduce la latenza e migliora l’efficienza del collegamento di rete, offrendo allo stesso tempo la gestione ottimizzata della rete.

Configurazione delle porte e massima scalabilità

Le 24 porte 10 GbE RJ45, compatibili con le tecnologie Multi-Gigabit NBASE-T (10G / 5G / 2,5G / 1G), abbinate ai 480 Gbps di capacità di commutazione per il collegamento di più switch gestiti L2, switch non gestiti e dispositivi di rete ad alta velocità, permette di estendere e adattare la rete in qualunque momento, senza limitazioni in termini di scalabilità.

QSW-M3224-24T permette di ottenere velocità fino a 10 Gbps per ogni porta 10GbE RJ45 utilizzando i cavi Ethernet Cat 6a (o di classe ancora superiore). Offre inoltre funzioni di gestione Layer 2 (come LACP, ACL e QoS) per un controllo efficiente della larghezza di banda e una maggiore sicurezza della rete, oltre a Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) per chi desidera implementare reti di piccole e medie dimensioni che supportano l’espansione, la ridondanza e la prevenzione dei loop.

“Con la crescita delle dimensioni delle aziende e l’aumento del numero di dispositivi collegati in rete, aumenta anche la richiesta di switch, rendendo la gestione di grandi infrastrutture di rete più complessa e impegnativa”, ha dichiarato Jerry Deng, Product Manager di QNAP. “Come primo switch gestito L3 di QNAP che offre una rete multi-porta 10 GbE e funzioni avanzate di gestione L3, il QSW-M3224-24T non solo soddisfa le esigenze delle applicazioni di rete 10G a bassa latenza e ad alta densità, ma supporta anche il routing IP avanzato e la gestione della segmentazione di rete. QSW-M3224-24T è ideale per piccole e medie imprese che vogliono espandere la propria LAN in modo efficiente e sicuro con un budget limitato”.