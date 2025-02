QNAP TS-h765eU, NAS 4 vani per montaggio su rack a profondità ridotta

QNAP prosegue lungo il suo percorso di innovazione continua nel settore dello storage presentando il nuovo NAS TS-h765eU, un modello rack 1U a profondità ridotta progettato per l’edge storage (ne parliamo più avanti). Con una profondità di soli 292,1 mm, questo NAS 4-bay è ideale per le installazioni in ambienti con spazi limitati, come rack montati a parete, sale multimediali o infrastrutture IT ricavate in aree ristrette. Il NAS TS-h765eU è un modello con fornitura a lungo termine, fino al 2031, presentandosi come una scelta affidabile per le aziende che necessitano di una soluzione di archiviazione scalabile e durevole nel tempo.

Prestazioni elevate con espandibilità avanzata

Il cuore del TS-h765eU è il processore Intel Atom x7405C quad-core (velocità di clock fino a 3,4 GHz), un chip in grado di assicurare la potenza sufficiente per gestire carichi di lavoro intensivi. La RAM DDR5 da 8GB, espandibile fino a 16GB con supporto In-Band ECC, garantisce efficienza e protezione dei dati.

La configurazione hardware è inoltre progettata per fornire elevate velocità di trasferimento dati grazie alle due porte 2,5 GbE integrate e alla possibilità di espansione fino a 10 GbE tramite moduli di rete PCIe.

Archiviazione e connettività ottimizzate

Il NAS TS-h765eU supporta fino a quattro unità SATA da 3,5”, affiancate da tre slot PCIe NVMe E1.S/M.2, che possono essere utilizzati per attività di caching SSD o per installare moduli di rete QNAP QXG-ES10G1T E1.S a 10GbE.

L’adozione del file system ZFS con QuTS hero assicura un’integrità dei dati avanzata, protezione contro la corruzione dei file e funzionalità di deduplica e compressione in modo da ottimizzare al massimo le abilità di storage.

Flessibilità e affidabilità per l’edge computing

Progettato per contesti aziendali e industriali, TS-h765eU trova applicazione in scenari come backup centralizzato, videosorveglianza, gestione di file multimediali e archiviazione dati per ambienti di produzione.

La compatibilità con il kit di guide Rail-S01 e con unità di espansione JBOD (“just a bunch of disks“) a profondità ridotta come TR-004U, semplifica l’integrazione in infrastrutture esistenti riducendo il costo totale di proprietà (TCO).

Un prodotto come il NAS TS-h765eU nasce per supportare l’edge computing perché è l’ideale per gestire lo storage e l’elaborazione dei dati vicino alla fonte di generazione, anziché dipendere esclusivamente da un data center centralizzato o dal cloud.

L’edge computing riduce la latenza e il traffico di rete favorendo l’elaborazione dei dati in locale: un approccio fondamentale, ad esempio, nel caso delle applicazioni che richiedono risposte rapide come videosorveglianza, Industria 4.0 (gestione locale dei dati provenienti da sensori IoT in fabbrica), broadcast e media (archiviazione veloce e accessibile di file multimediali senza dipendere dalla rete).

Specifiche tecniche principali NAS QNAP TS-h765eU

Caratteristica Dettagli Processore Intel Atom x7405C 4-core, fino a 3,4 GHz RAM 8GB DDR5 (espandibile a 16GB), supporto In-Band ECC Storage 4 bay SATA da 3,5”/2,5” + 3 slot PCIe NVMe E1.S/M.2 2280 Connettività di rete 2 porte 2,5GbE, espandibili fino a 10GbE Espansione Supporto SSD E1.S per migliorata dissipazione termica e hot-swap Interfacce 1 porta USB 3.2 Gen 1, 1 porta USB 2.0