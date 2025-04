Questo è Ironwood: il nuovo potentissimo chip di Google

La tecnologia avanza a passi da gigante, e il lancio di Ironwood, la settima generazione di TPU (Tensor Processing Unit) di Google, rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Presentato durante l’evento Cloud Next 25, questo chip si distingue per una combinazione senza precedenti di potenza di calcolo, memoria e efficienza energetica, ridefinendo il concetto di AI inferenziale.

Specifiche tecniche: un salto quantico

Il cuore pulsante di Ironwood è rappresentato dalle sue caratteristiche tecniche straordinarie. Ogni chip è equipaggiato con 192 GB di memoria HBM, un incremento di sei volte rispetto alla generazione precedente, e una larghezza di banda di 7,2 Tbps. La comunicazione tra i chip è garantita da un Inter-Chip Interconnect bidirezionale da 1,2 Tbps, ottimizzato per compiti distribuiti complessi.

Il sistema completo, nella sua configurazione massima con 9.216 chip raffreddati a liquido, raggiunge una potenza di calcolo di 42,5 exaflop. Questo dato impressionante supera di oltre 24 volte le prestazioni del supercomputer El Capitan. L’architettura di Ironwood è progettata per minimizzare i movimenti dei dati e ridurre la latenza, rispondendo così alle esigenze dei modelli “pensanti”.

Un chip per l’inferenza

Concepito per soddisfare la crescente domanda di potenza computazionale nell’inferenza dell’AI, Ironwood rappresenta un nuovo orizzonte per l’intelligenza artificiale generativa. L’inferenza è la fase in cui i modelli già addestrati vengono utilizzati per generare risposte e soluzioni, e la velocità e l’efficienza di elaborazione sono cruciali per molteplici applicazioni.

Un elemento chiave del successo di Ironwood è la sua integrazione con Pathways, la runtime di Machine Learning di Google. Pathways consente di gestire migliaia di chip in simultanea, aprendo nuove possibilità in settori come la ricerca scientifica, la finanza e altre discipline che richiedono elaborazioni estremamente complesse.

Un altro aspetto rivoluzionario di Ironwood è la sua efficienza energetica, circa 30 volte superiore rispetto alla prima generazione di Cloud TPU. Questo risultato non solo stabilisce nuovi standard prestazionali, ma lo fa con un impatto ambientale significativamente ridotto, allineandosi con gli obiettivi di sostenibilità globali.

Con il rilascio previsto entro la fine dell’anno, Ironwood promette di trasformare il panorama dell’intelligenza artificiale, rendendola più proattiva e collaborativa. Le organizzazioni saranno in grado di affrontare carichi di lavoro AI sempre più elevati, mentre i ricercatori avranno a disposizione uno strumento senza precedenti per spingere i confini dell’AI generativa.