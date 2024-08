Ransomware: in USA è emergenza per gli istituti scolastici

Secondo alcuni report proposti da K12 SIX, da gennaio 2023 a giugno 2024 negli istituti scolastici americani sono stati registrati 83 attacchi ransomware accertati. Questi si vanno ad aggiungere ai 325 casi registrati tra aprile 2016 e novembre 2022, a testimonianza di come questo fenomeno sia preoccupante.

Tutto ciò risulta preoccupante, visto che attraverso queste operazioni i cybercriminali possono ottenere informazioni riservate sugli studenti: dalle cartelle cliniche fino, potenzialmente, al tragitto che compie per andare e per tornare da scuola.

Uno dei casi più clamorosi degli ultimi anni, avvenuto a inizio gennaio 2023, ha paralizzato l’intero Tucson Unified School District, causando enormi danni a diverse scuole nel contesto dell’Arizona. In quel caso, le stampanti di tutte le scuole nelle vicinanze si sono attivate per stampare una richiesta di riscatto, con la minaccia di rendere pubblici i dati se questo non fosse stato pagato.

Nonostante ciò non si avvenuto, le scuole hanno dovuto chiudere per due settimane, con un team di specialisti impegnato a ripristinare i sistemi informatici interni. Sul caso, si è espresso Doug Levin, direttore nazionale di K12 SIX. Levin ha sottolineato come i vittimi del furto di dati coinvolge bambini di prima elementare, con dati alla mercé dei cybercriminali e al Dark Web.

Istituti scolastici e non solo: negli Stati Uniti i ransomware sono una vera e propria piaga

Numero e gravità di attacchi nei confronti degli istituti scolastici negli states hanno spinto la Casa Bianca, nel corso dell’agosto 2023, a organizzare un summit con forze dell’ordine, educatori ed esperti di tecnologia.

In conseguenza a questo evento, il Dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti ha lanciato il Government Coordinating Council for the Education Facilities Subsector, un’iniziativa che riunisce le governi statali e locali per contrastare gli attacchi ransomware nei contesti scolastici.

Nonostante questo attacco nei confronti di minorenni sia riprovevole, strategie simili sono ormai all’ordine del giorno in USA (e non solo). Oltre agli istituti scolastici, nel mirino dei criminali informatici cadono sempre più spesso ospedali, con conseguenze anche mortali sui pazienti. Nonostante l’impegno di FBI e governo statunitense, almeno al momento, gli attacchi ransomware sembrano di fatto molto difficili da arginare.