Recupero dati persi: ci pensa Stellar Data Recovery

Hai paura di aver perso per sempre foto, audio, documenti, video che per te sono importantissimi, dal punto di vista professionale o affettivo? Puoi rivolgerti a un supereroe del recupero dati: Stellar Data Recovery

Stellar data recovery è il massimo a cui potersi affidare per il recupero dati da hard disk, penne USB, SD cards e altri dispositivi di archiviazione. Non solo: è capace anche di recuperare foto, video e audio registrati tramite droni, action cam, fotocamere DSLR etc.

Perché scegliere Stellar Data Recovery

Quello che ti abbiamo illustrato sinora è solo una parte di ciò che può fare questo software, in grado anche di riparare video corrotti in MP4, MOV, AVI, MKV, AVCHD, MJPEG e numerosi altri formati video. Stellar Data Recovery è ideale anche per i devices della famiglia Apple, da cui è capace di recuperare foto, video, audio, contatti e tutta una serie di preziosi dati.

A questo punto ti starai chiedendo: quanto costa questo software? Esistono due versioni, una gratis e una a pagamento.

Con la versione gratuita puoi: cercare e avere una preview dei tuoi dati, persi o cancellati

Con la versione a pagamento puoi recuperare un numero di file illimitati dai tuoi device. In questo momento il costo è di 59,99 Dollari, pari a circa 55 Euro per un anno di licenza.

Il funzionamento del software è facile e intuitivo ed è appannaggio anche degli utenti meno esperti. Stellar Data Recovery non si limita a recuperare i documenti, ma si preoccupa anche di rinvenire foto e video persi o cancellati. Tutto quello che devi fare è fare clic sull’opzione “Foto” nella sezione “File multimediali”. Ciò fornirà un elenco di tutte le immagini che possono essere recuperate. Puoi visualizzare in anteprima le immagini e selezionare quelle che desideri recuperare.

