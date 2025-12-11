Rimuovere AI da Windows 11: quanto è davvero sicuro lo script?

In questi giorni si fa un gran parlare di uno script pubblicato su GitHub che permette di disattivare e rimuovere le funzionalità AI da Windows 11. RemoveWindowsAI è uno script PowerShell che permette di sradicare tutte le caratteristiche di Windows 11 basate sull’intelligenza artificiale. Windows è infatti un sistema molto più modulare di quello che si ritenga comunemente: lo script RemoveWindowsAI agisce sia a livello di registro di sistema (sono le modifiche più facili da annullare), sia disinstallando i pacchetti Appx/MSIX che integrano le funzionalità AI in Windows 11.

Microsoft ha più volte dichiarato di voler introdurre un Windows basato sull’AI agentica anche se, prima di muoversi in tal senso, bisognerebbe risolvere una volta per tutte i problemi atavici di Windows 11, ad ormai quattro anni dal lancio.

Semmai, ma sono considerazioni trite e ritrite, verrebbe da chiedersi perché ci sia bisogno di uno script realizzato da uno sviluppatore indipendente per disattivare funzionalità AI che l’utente dovrebbe essere libero di attivare e disattivare su richiesta, dalle impostazioni di Windows 11. Per questo l’ex ingegnere Microsoft Dave Plummer chiede a gran voce una Modalità Professionale per Windows 11.

Come funziona lo script per rimuovere l’AI da Windows 11

La sintassi per eseguire lo script che in Windows 11 rimuove le funzionalità AI dal sistema operativo è disponibile su GitHub. Il comando va eseguito da una finestra PowerShell aperta con i diritti di amministratore: provvede a scaricare il codice dal repository GitHub quindi a eseguirlo.

Nella configurazione standard, lo script RemoveWindowsAI non esegue alcuna modifica automaticamente: anzi, fa comparire una finestra grafica attraverso la quale si possono selezionare 10 interventi possibili.

I 10 interventi applicati dallo script che rimuove l’AI da Windows 11

Esaminando il codice PowerShell dello script, ci si accorge che le varie caselle proposte dall’interfaccia grafica corrispondono alle seguenti opzioni (richiamabili anche dalla finestra del terminale):

DisableRegKeys . Disabilita Copilot e Recall tramite modifiche al registro di sistema, inclusi:

Integrazione di Copilot nella ricerca di Windows

Funzionalità Copilot in Microsoft Edge

Creatore di immagini AI in Paint

Varie impostazioni relative alla privacy AI

Blocca l’accesso di app a modelli AI generativi

PreventAIPackageReinstall . Installa un pacchetto Windows Update personalizzato che impedisce ai componenti di Windows 11, DISM compreso, di reinstallare automaticamente i pacchetti AI rimossi.

DisableCopilotPolicies . Disabilita le policy di Copilot nel file JSON relative ai servizi integrati di Windows, impostando il loro stato predefinito su “disabled“.

RemoveAppxPackages . Rimuove i pacchetti AppX relativi all’AI utilizzando tecniche avanzate, tra cui:

Copilot, AIX, CoreAI

Vari componenti WindowsWorkload AI

Office Hub e altri pacchetti correlati

RemoveRecallFeature . Eradica completamente la funzionalità opzionale Recall di Windows dal sistema, compresi i file eventualmente prodotti in locale.

RemoveCBSPackages . Rimuove pacchetti AI nascosti aggiuntivi dal Component Based Servicing (CBS), rendendoli prima visibili e poi forzandone la rimozione.

RemoveAIFiles . Rimuove file relativi all’AI da:

SystemApps, WindowsApps

DLL di machine learning

Installer di Copilot nascosti

Componenti AI di Office/Outlook

Screenshot di Recall

HideAIComponents . Nasconde i componenti AI nelle Impostazioni di Windows modificando la policy SettingsPageVisibility per impedire agli utenti di accedere alle impostazioni AI.

DisableRewrite . Disabilita la funzionalità AI “Rewrite” nel Blocco Note di Windows tramite modifiche al registro e impostazioni di gruppo.

RemoveRecallTasks . Rimuove le attività pianificate relative a Recall dall’Utilità di pianificazione di Windows per impedire l’esecuzione dei processi di raccolta dati AI.

Creare un backup della configurazione di Windows 11

Le funzioni contenute nello script sono pensate per rimuovere completamente l’AI da Windows 11. È bene effettuare un backup completo del sistema prima di procedere e utilizzare anche l’opzione Backup Mode in modo da tenere traccia delle modifiche e avere eventualmente la possibilità di ripristinarle in Revert Mode.

Lo script opera su più livelli:

Modifiche registro / policy: nasconde o disabilita funzionalità.

Rimozione / disinstallazione di Appx / MSIX: rimozione delle app “Copilot”, “AIX”, “CoreAI”, “WritingAssistant”, e così via.

Disabilitazione/rimozione della feature opzionale “Recall”.

Rimozione di pacchetti dal Component Based Servicing (CBS) / WinSxS: operazione invasiva che cancella voci del Component Store.

Cancellazione diretta di file binari / DLL / SystemApps / WindowsApps / file Office AI: rimozione fisica di file.

Conclusioni

Lo script RemoveWindowsAI dimostra quanto Windows 11 sia modulare e quanto l’integrazione delle funzionalità AI sia diffusa a livello di sistema.

Pur essendo progettato da uno sviluppatore indipendente, lo script offre un controllo approfondito su elementi che Microsoft non permette di gestire direttamente dalle impostazioni standard.

Ciò evidenzia un problema più ampio: nemmeno gli utenti avanzati non dispongono di strumenti ufficiali per attivare o disattivare selettivamente le funzioni AI, e devono ricorrere a soluzioni esterne per personalizzare davvero il sistema operativo.

Nel complesso, l’uso di RemoveWindowsAI richiede attenzione, backup preventivi e conoscenza tecnica, ma fornisce un esempio chiaro di come sia possibile riconquistare controllo e privacy sul proprio ambiente Windows. La richiesta di una “Modalità Professionale” lanciata da esperti come Dave Plummer appare più che giustificata, sottolineando l’esigenza di offrire agli utenti strumenti ufficiali per gestire tutte le funzionalità di Windows 11 in modo sicuro e trasparente.