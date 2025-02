Risparmia sulla bolletta con Alperia TerzoTempo: luce 100% green e sconti fedeltà

Le previsioni di inizio anno sui rincari energetici si stanno avverando e sta diventando sempre più difficile trovare tariffe convenienti che sappiano arginare il problema. Un problema che va affrontato non solo nel breve termine, ma anche nel medio e lungo periodo. Ed è quanto consente di fare Alperia con un’offerta innovativa caratterizzata da un risparmio che aumenta con il passare del tempo. Ecco tutti i dettagli dell’offerta Alperia TerzoTempo.

Come avere bollette luce più leggere con Alperia

A differenza delle altre offerte energetiche, Alperia TerzoTempo prevede un sistema che premia la continuità. Sostanzialmente per i primi due anni il costo fisso è di 120€ annui che si dimezza a partire dal terzo anno: in questo modo si ha un risparmio diretto di 60€ all’anno. Ma non solo.

La tariffa Alperia TerzoTempo segue le oscillazioni del mercato energetico basandosi sul Prezzo Unico Nazionale (PUN) calcolato ora per ora, con un margine commerciale contenuto di appena 0,011 €/kWh. Questo sistema consente di trarre vantaggio sia nell’immediato, evitando le attese degli adeguamenti tariffari trimestrali sugli abbassamenti dei prezzi, sia nel lungo periodo beneficiando della riduzione del costo fisso.

In pratica con Alperia TerzoTempo un nucleo familiare può risparmiare diverse centinaia di euro nell’arco dell’intera durata dell’offerta. Considerando che i vantaggi della tariffa di Alperia aumentano con il passare del tempo si crea un circolo virtuoso di costante risparmio economico.

Inoltre Alperia garantisce l’utilizzo di energia completamente green, proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. Attivare Alperia TerzoTempo, quindi, significa non solo risparmiare sui costi e ridurre il peso delle bollette energetiche, ma anche contribuire a diminuire l’impatto ambientale dei nostri consumi.

Inoltre aderendo all’offerta Alperia TerzoTempo entro il 15/03/2025, si potrà partecipare all’estrazione di premi esclusivi messi a disposizione dalla Federazione Italiana Rugby (FIR), di cui Alperia è sponsor ufficiale per la stagione 2024/2025.