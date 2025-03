Risparmia sulla bolletta di luce e gas con Octopus Energia

Octopus Energy si distingue nel mercato italiano dell’energia grazie a tariffe competitive, trasparenti e completamente rinnovabili. Con un approccio innovativo e sostenibile, Octopus Energy offre soluzioni per utenze domestiche garantendo flessibilità e convenienza.

Risparmia su luce e gas con Octopus Energia

Le tariffe Octopus Energy

Octopus Energy mette a disposizione due principali opzioni tariffarie, pensate per adattarsi alle diverse esigenze dei clienti:

Octopus Fissa 12 Mesi – in promozione fino al 18/03

Prezzo bloccato per 12 mesi , per una maggiore sicurezza contro le oscillazioni di mercato

, per una maggiore sicurezza contro le oscillazioni di mercato Materia prima Luce : 0,1474 €/kWh

: 0,1474 €/kWh Materia prima Gas : 0,534 €/Smc

: 0,534 €/Smc Costo di commercializzazione : 96 €/anno per luce e gas

: 96 €/anno per luce e gas Nessun vincolo o penale in caso di recesso

Octopus Flex

Tariffa indicizzata , con costi variabili in base ai prezzi di mercato

, con costi variabili in base ai prezzi di mercato Materia prima Luce : PUN Mono + 0,011 €/kWh

: PUN Mono + 0,011 €/kWh Materia prima Gas : PSVDAm + 0,08 €/Smc

: PSVDAm + 0,08 €/Smc Costo di commercializzazione : 108 €/anno per luce e gas

: 108 €/anno per luce e gas Energia sempre 100% rinnovabile

Tutti i prezzi sono IVA e imposte escluse e comprendono le perdite di rete.

Energia rinnovabile e senza vincoli

Uno dei punti di forza dell’offerta Octopus Energy è la sostenibilità ambientale: l’energia fornita proviene esclusivamente da fonti rinnovabili, permettendo ai clienti di ridurre la propria impronta ecologica senza rinunciare alla convenienza. Inoltre, le offerte non prevedono vincoli o penali, garantendo la massima libertà di scelta.

Come funziona la fornitura

L’attivazione della fornitura è semplice e veloce, senza interruzioni del servizio

La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al contratto attuale

Dopo l’attivazione, sarà possibile modificare la potenza del contatore in base alle esigenze

Octopus Energy offre diverse opzioni di pagamento, con soluzioni flessibili per ogni cliente: oltre all’opzione di pagamento con addebito diretto su conto corrente, è possibile scegliere il pagamento tramite carta di credito ed è disponibile la ftturazione elettronica per una gestione più sostenibile e senza sprechi. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.