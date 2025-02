Sai che i tuoi vecchi account possono essere un problema per la tua privacy?

Parlare di sicurezza digitale e privacy è molto più complesso di quanto si pensi. Non è sufficiente (anche se necessario), infatti, prestare attenzione a cosa si fa in quel preciso momento (evitando link potenzialmente pericolosi, non rivelando dati sensibili, eccetera), ma anche a quanto si è fatto nel corso degli anni. Spesso ci dimentichiamo di tutti quegli account che abbiamo creato nel corso del tempo e che poi abbiamo smesso di utilizzare.

L’indirizzo e-mail universitario o quello per l’accesso alla piattaforma online della propria console, così come l’account per fare acquisti su quel sito o quello per accedere a un portale per trovare lavoro. Tutte informazioni che un hacker o un malintenzionato possono utilizzare per scopi illeciti. Ecco perché è fondamentale eliminare questi account. Per farlo è sufficiente attivare Incogni, il servizio di rimozione dei dati che va a individuare anche queste informazioni, prevenendo qualsiasi tipo di problema.

Come Incogni risolve il problema

Nome e cognome, data di nascita, numero di telefono e indirizzo e-mail sono informazioni sensibili che vanno protette. A dover essere tutelati, infatti, non sono solamente i dati delle carte di pagamento, perché le truffe e le frodi non sono solo quelle finanziarie. Vedersi svuotare un conto corrente è sicuramente un problema enorme, ma lo è anche vedersi coinvolti in truffe informatiche, essere respinti a un colloquio di lavoro o subire danni d’immagine.

Questi episodi non sono rari e possono avvenire proprio grazie a quella quantità di dati presenti sul web e di cui ci siamo probabilmente anche dimenticati. Incogni si rivela risolutivo anche per questo motivo, andando a individuare tutte le informazioni presenti sul web e sui vari archivi online, procedendo all’invio della richiesta di rimozione e monitorando che questa venga effettivamente eseguita. Così da mettere al sicuro il proprio presente e futuro.