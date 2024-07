Da diverso tempo ormai, gli smartphone e i tablet di Samsung possono contare su un alleato contro malware e attività sospette. Questo alleato si chiama App Protection, ed è una funzionalità di McAfee, la nota azienda specializzata in sicurezza informatica. Ebbene, da un comunicato stampa pubblicato proprio da quest’ultima si apprende che la partnership tra le due società è stata rinnovata per il 10° anno.

Come parte dell’accordo, gli utenti possono scaricare l’app McAfee Security sul proprio smartphone o tablet Galaxy passando per il Galaxy Store. Si tratta di un software che offre sicurezza aggiuntiva e include anche la funzionalità AI McAfee Scam Protection, in grado di rilevare i link pericolosi nei messaggi di testo.

«Ciò è particolarmente importante in un momento in cui, con l’ascesa dell’intelligenza artificiale, i criminali informatici stanno creando truffe più convincenti e personalizzate su larga scala, rendendo più difficile che mai per i consumatori sapere di quali contenuti fidarsi: il 50% degli utenti di telefoni cellulari afferma che l’intelligenza artificiale ha reso più difficile per loro individuare le truffe online e il 39% degli intervistati ammette di aver cliccato su messaggi di testo truffa, come un testo sospetto da un numero sconosciuto o un falso testo di consegna di un pacco», si legge nel comunicato stampa.

Tuttavia, come molti utenti probabilmente già sapranno, molte delle funzionalità di McAfee Security per Android richiedono la sottoscrizione di un abbonamento, e sono quindi a pagamento. Ebbene, grazie alla partnership con Samsung, è possibile approfittare di un importante sconto.

«La nostra partnership con Samsung ci aiuta a fare ciò che più conta: proteggere le persone in modo che possano vivere la loro vita online con sicurezza», ha dichiarato il SVP di McAfee Pedro Gutierrez. «Con l’introduzione della nuova esperienza AI mobile di Samsung e la continua attenzione di McAfee all’uso dell’intelligenza artificiale per combattere le truffe AI, siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione».