Samsung Galaxy Watch4 a metà prezzo su Amazon: acquistalo a -52%

Al netto della promozione su Samsung Galaxy S23, che ora risulta disponibile a un prezzo bomba su Amazon, dallo stesso sito non possiamo non riprendere altre offerte sensazionali su prodotti del marchio sudcoreano. In fattispecie, questo fine settimana puoi comprare Samsung Galaxy Watch4 nella colorazione Oro Rosa al 52% in meno: il prezzo da pagare è veramente contenuto rispetto alla norma!

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Watch4

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4, top di gamma del 2021, si trova in questo caso nella versione da 40mm con cassa e cinturino nella tonalità Pink Gold, senza supporto alla connessione mobile LTE. Oltre a sincronizzarti con lo smartphone e controllarlo direttamente dal polso senza estrarlo da tasche e borsette, questo device ti permette di controllare costantemente il tuo stato di salute grazie ai sensori per stress, sonno, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno nel sangue.

L’attività fisica viene anch’essa osservata continuamente grazie al calcolo dei passi e delle calorie bruciate. Puoi anche scegliere tra tantissime modalità sportive supportate per rendere i tuoi allenamenti ancora più approfonditi. Diventano anche giocosi, volendo, grazie alla bacheca punti e al Fitness Tracking sincronizzato con gli amici in possesso di orologi intelligenti Samsung.

Ebbene, tutto ciò può diventare tuo pagando soltanto 129 euro, contro i 269 euro di listino. La consegna è gratuita ed effettuata da Amazon, mentre il pagamento può essere completato a rate solo con Cofidis.

