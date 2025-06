La sicurezza degli smartphone è diventata una priorità per gli utenti, e Samsung ha risposto con un importante aggiornamento alla sua interfaccia utente.

Con il lancio di One UI 7, il colosso coreano ha introdotto un set di strumenti avanzati per la protezione dei dati personali, garantendo una maggiore tranquillità in caso di furto o smarrimento del dispositivo.

Questo aggiornamento, inizialmente disponibile sulla serie Galaxy S25, è stato esteso a una gamma più ampia di dispositivi, inclusi Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy S23 e S22. L’azienda ha confermato che ulteriori modelli riceveranno queste funzionalità antifurto nei prossimi mesi, dimostrando così tutto il suo impegno per rendere sicuri tutti i propri smartphone.

Samsung Galaxy e funzioni antifurto: come funzionano?

Il cuore dell’aggiornamento è rappresentato dal Theft Detection Lock, una tecnologia innovativa che utilizza i sensori di movimento per rilevare attività sospette. In caso di furto, il dispositivo blocca automaticamente lo schermo, impedendo l’accesso non autorizzato. A completare questa funzionalità, troviamo l’Offline Device Lock, che si attiva quando il dispositivo rimane scollegato dalla rete per un periodo prolungato.

Samsung ha anche potenziato il Remote Lock, che ora consente di bloccare il dispositivo da remoto utilizzando la verifica del numero telefonico. Questo strumento permette agli utenti di recuperare il controllo del proprio account e di proteggere i dati personali con rapidità ed efficacia.

Per le circostanze più delicate, Samsung ha sviluppato Identity Check, una funzione che richiede l’autenticazione biometrica anche se il PIN è conosciuto, quando si tenta di modificare le impostazioni da posizioni insolite. Inoltre, Security Delay introduce un’attesa obbligatoria di 60 minuti prima di consentire modifiche ai dati biometrici, offrendo agli utenti un margine di tempo per reagire in caso di compromissione del dispositivo.

Infine, l’Auto Blocker incrementa ulteriormente la protezione, bloccando automaticamente attività sospette. L’aggiornamento include anche miglioramenti a Samsung Find, che ora offre un’esperienza più completa per localizzare, bloccare o cancellare i dati di un dispositivo smarrito.