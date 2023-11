Scalare la SERP di Google con Semrush: i migliori strumenti SEO

La SEO rappresenta un pilastro fondamentale per aumentare la visibilità online, e per conquistare la SERP di Google, è cruciale creare contenuti intriganti posizionati strategicamente con le giuste keyword.

Semrush emerge come una delle piattaforme più efficaci per migliorare rapidamente il posizionamento del tuo sito web.

Con ben 55 strumenti dedicati, offre analisi dei competitor, ottimizzazione dei contenuti, ricerca di keyword e molto altro.

Quanto costa abbonarsi a Semrush?

La suite propone tre piani d’abbonamento. Il piano Pro a $129,95 al mese è ideale per le piccole imprese. Guru, al prezzo di $249,95 al mese, è un upgrade adatto a esigenze più avanzate. Business, dedicato alle grandi aziende, costa $499,95 al mese. L’opzione di pagamento annuale offre uno sconto del 17%.

Il lavoro di Semrush è quello di potenziare le tue strategie di marketing. Il Keyword Magic Tool facilita la scoperta delle giuste parole chiave, valutando la difficoltà e i potenziali costi delle campagne PPC. Analizza i backlink, monitora la posizione nella SERP e realizza audit SEO.

Per la creazione di contenuti, Semrush suggerisce temi pertinenti, offre consigli per contenuti SEO-friendly e integra funzioni AI per migliorare i testi. La piattaforma potenzia anche le strategie social, dalla pianificazione alla gestione della reputazione.

Semrush consente l’analisi delle campagne Google Shopping e il monitoraggio delle landing page della concorrenza.

Puoi sperimentare gratuitamente la piattaforma per una settimana, indipendentemente dal piano scelto, e la garanzia di rimborso entro 7 giorni assicura tranquillità.

Abbraccia un nuovo approccio a SEO e SEM con Semrush e scoprirai che diventerà presto indispensabile per il successo online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.