Scopri come ottenere il router più veloce di sempre per una connessione senza limiti

Poter accedere alle tecnologie più innovative è una grande opportunità, soprattutto in ambito informatico. Oggi per poter usufruire dei servizi online è indispensabile poter avere una connessione internet ultraveloce. Ma che lo sia nel vero senso della parola e non solo come slogan. Con Iliad tutto questo è possibile grazie all’Iliadbox, il primo router dotato di tecnologia Wi-Fi 7. È in offerta a 21,99€ al mese per sempre. Verifica la copertura per avere la connessione più veloce attualmente disponibile in Italia.

Una connessione senza interruzioni

Attivando l’offerta Iliad si riceve in comodato d’uso gratuito il router Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7. Si tratta dello standard di ultima generazione per il trasferimento dati wireless. Con questo router, infatti, si ha la possibilità di avere una connessione internet più veloce e stabile che mai. Un router così efficiente e una rete ultraveloce in fibra ottica come quella prevista da Iliad consentono di navigare online, giocare in streaming, guardare film e serie TV e lavorare con il PC senza alcun tipo di rallentamento o interruzione.

Inoltre l’Iliadbox con Wi-Fi 7 integra anche la modalità Sleeping con la quale ridurre il consumo di energia elettrica per una qualità del servizio davvero impeccabile.

In base alla tecnologia disponibile Iliad permette di avere fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload (tecnologia FTTH EPON) o fino a 2,5 Gbit/s in download e fino a 500 Mbit/s in upload (tecnologia FTTH GPON).

La fibra Iliad ha un costo di 25,99€ che per gli utenti mobile Iliad passa a 21,95€ per sempre. Una volta attivata l’offerta, infatti, non saranno previsti aumenti e non ci sono costi nascosti. Incluso nel canone anche le chiamate illimitate sia in Italia che in numerosi Paesi esteri che l’app Iliadbox connect dalla quale gestire e ottimizzare tutte le impostazioni della rete. Per avere sempre la migliore connessione possibile.