Serverplan Hosting WordPress: piani a partire da 26 euro all'anno

Se sei alla ricerca di un servizio di web hosting su server condiviso che offra massima sicurezza, velocità e un’assistenza pronta a soddisfare le tue esigenze, Serverplan potrebbe essere la soluzione ideale per te.

Con tariffe che partono da soli 26 Euro all’anno, questo provider offre una gamma completa di soluzioni per ospitare il tuo sito WordPress.

I piani hosting Serverplan in offerta

Tutte le soluzioni di hosting condiviso di Serverplan includono vantaggi significativi come un dominio gratuito per sempre, caselle email con IMAP, antivirus ed antispam, traffico illimitato e certificato SSL con tecnologia Let’s Encrypt. Inoltre, i server sono dotati di dischi SSD per garantire velocità e tempi di caricamento ottimali.

Starterkit – 26 €/anno (IVA esclusa)

Il pacchetto Starterkit è pensato per siti di dimensioni contenute, e offre:

1 dominio gratuito (estensioni incluse .it / .eu)

5 GB di spazio SSD

5 account email

Accesso SSH

Pannello di controllo cPanel

Backup giornaliero automatico

Certificato SSL Let’s Encrypt

Startup – 76 €/anno (IVA esclusa)

Per siti di medie dimensioni con un traffico più elevato, il pacchetto Startup offre:

1 dominio gratuito

20 GB di spazio SSD

50 account di email

Accesso SSH

Backup giornaliero automatico

Certificato SSL Let’s Encrypt

Enterprise – 142 €/anno (IVA esclusa)

La soluzione Enterprise è dedicata a siti web di grandi dimensioni, e offre:

1 dominio gratuito

50 GB di spazio SSD

100 account di email

Accesso SSH

Backup giornaliero automatico

Certificato SSL Let’s Encrypt

Enterprise Plus – 230 €/anno (IVA esclusa)

Il pacchetto Enterprise Plus è la soluzione completa, ideale per siti web di grandi dimensioni con esigenze specifiche. Oltre alle caratteristiche dei pacchetti precedenti, include anche:

200 GB di spazio SSD

50 database MySQL su SSD

CDN (Content Delivery Network)

Cache

Web Application Firewall (WAF)

Provisioning automatico

Le soluzioni di hosting di Serverplan non solo garantiscono sicurezza ma offrono anche costi iper competitivi. Approfitta ora di tutti i vantaggi offerti da Serverplan per migliorare le prestazioni e la sicurezza del tuo sito WordPress.

