Sistema di video consigliati su YouTube "impazzisce" per alcuni utenti

Secondo quanto riportato da diversi utenti, il sistema di video consigliati su YouTube non funziona come dovrebbe.

Nello specifico, sui vari social network si segnalano diverse lamentele riguardo contenuti proposti del tutto irrilevanti. In molti casi, si parla di video provenienti da canali con pochissimi iscritti o che comunque non hanno nulla a che vedere con l’utente che riceve il feed. Il comportamento del feed risulta bizzarro, con segnalazioni che parlano della riproposizione anche di video già visualizzati 15 anni fa.

Buona parte delle segnalazioni è apparsa su Reddit e sembra identificare un problema iniziato nel corso della giornata di ieri. Sebbene non vi siano notizie certe a riguardo, in molti pensano a una modifica dell’algoritmo che avrebbe stravolto inaspettatamente i consigli di YouTube.

Caos video consigliati su YouTube? La piattaforma non si è ancora espressa

Al momento attuale, sembra che non esista di fatto una soluzione per gli account colpiti da questo fenomeno. Anche segnalando il video come “Non mi interessa” o “Non consigliare il canale” non sembrano esservi particolari cambiamenti nel comportamento di YouTube. Non sembra che il bug interessi nello specifico gli abbonati a YouTube Premium, le sottoscrizioni gratuite o entrambe le tipologie di utenti.

Dalla piattaforma, almeno al momento, non è arrivata alcun tipo di dichiarazione. Con tutta probabilità, viste le numerose segnalazioni, i tecnici sono già a lavoro per trovare una soluzione. Finora, YouTube non ha riconosciuto ufficialmente il problema e deve ancora fornire una correzione per gli utenti interessati.

Di certo non è un periodo facile per la piattaforma: solo qualche giorno fa, infatti, nel contesto dell’app Android sono stati segnalati due fastidiosi bug riguardanti il miniplayer e la riproduzione orizzontale.