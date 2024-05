Sky Stream arriva il 3 giugno: ecco il nuovo box con un'unica interfaccia

Sky ha deciso di rendere tutto più semplice ed immediato grazie ad una nuova integrazione: arriva ufficialmente Sky Stream. Stando a quanto riportato dall’azienda, questo nuovo box integrerà al suo interno contenuti live ed on demand allo stesso tempo. Sono presenti anche i principali canali in chiaro e le applicazioni.

L’arrivo è previsto per il prossimo 3 giugno, data dalla quale si aprirà una nuova era per gli utenti Sky. Averlo sarà davvero semplice siccome ha dimensioni ridotte e si installa in pochissimi minuti. Il box è leggero e si può collegare ad ogni televisione.

Sky Stream arriva per tutti: ecco il nuovo box multitasking dell’azienda

Con il nuovo box Sky Stream, il colosso ha intenzione di rendere tutto più immediato. Gli utenti potranno infatti beneficiare di questa soluzione per trovare più rapidamente i loro contenuti. Basta una porta HDMI per collegare il piccolo decoder ed il gioco è fatto.

Con Sky Stream si può avere rapidamente accesso a tutti i contenuti Sky, delle principali app tra cui Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Apple TV+ e Mediaset Infinity, oltre ai principali canali in chiaro. Tutto sarà quindi visibile in un’unica interfaccia, controllabile anche con la voce. Basterà pronunciare il nome del proprio attore preferito ad esempio: compariranno i suoi film e le sue serie disponibili sulle diverse piattaforme.

Ci sarà l’opportunità di mettere in pausa la televisione ma anche di far ripartire da capo ciò che si sta guardando con la funzione Restart. Il vantaggio è che il nuovo box non ha bisogno di un tecnico che intervenga per il montaggio e neanche di una parabola.

Queste sono le parole in merito al nuovo lancio da parte di Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia:

“In un mondo in cui le persone hanno sempre più scelta, quasi la metà dei consumatori afferma di avere difficoltà a decidere cosa vedere. Proprio per questo è nato Sky Glass che, con il suo sistema operativo all’avanguardia, permette di risolvere questo problema e risparmiare tempo. Oggi, con Sky Stream, portiamo questa esperienza innovativa su qualsiasi TV, dando a tutti la possibilità di trovare il contenuto giusto tra le varie app, Sky e i principali canali in chiaro in modo semplice e immediato. Scegliere cosa vedere sarà davvero facile per tutti”.