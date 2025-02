Sky WiFi + TV + Sport tutti insieme a 35,80€/anno: l'offerta del momento

Per chi cerca una connessione Internet veloce e affidabile per la propria abitazione, Sky Wifi rappresenta una delle opzioni più interessanti. La sua offerta prevede fibra ottica FTTH, con la possibilità di attivare, in caso di indisponibilità, la fibra misto-rame FTTC, garantendo così una copertura estesa. Il tutto al prezzo di 25,90 euro al mese per il primo anno, con un successivo adeguamento a 29,90 euro al mese, senza alcun obbligo di permanenza.

L’offerta può essere combinata anche con l’abbonamento Sky TV + Sky Sport, aggiungendo solo 9,90 euro in più al mese, e con l’opzione di integrare ulteriori pacchetti come Sky Cinema (con Paramount Plus), Sky Calcio e Sky Kids. La durata promozionale per chi sceglie questa soluzione è di 18 mesi. Per scoprire i dettagli e verificare la copertura della rete nella propria zona, basta accedere al sito ufficiale di Sky.

Tutti i vantaggi della connessione Sky WiFi

La promozione include una connessione senza limiti, con velocità che raggiungono 1 Gbps in download per chi è coperto da fibra FTTH, mentre con la tecnologia FTTC si può navigare fino a 200 Mbps. Nel pacchetto è compreso anche il modem Wi-Fi per garantire una copertura ottimale in tutta la casa, oltre a una linea telefonica fissa.

Per chi desidera un’offerta completa, attivando Sky Wifi in bundle con Sky TV + Sky Sport, il prezzo totale sarà di 35,80 euro al mese per 18 mesi. È inoltre possibile arricchire l’abbonamento con contenuti extra, scegliendo tra Sky Cinema con Paramount Plus (+10 euro al mese), Sky Calcio (+8 euro al mese) e Sky Kids (+5 euro al mese).

Attivare l’offerta è semplice: basta visitare il sito ufficiale di Sky e seguire le istruzioni per la verifica della copertura e la sottoscrizione del piano più adatto alle proprie esigenze.