Contrordine: lo smartphone fa bene al cervello

Una recente meta-analisi ha portato alla luce un’interessante prospettiva sull’interazione tra il cervello umano e i dispositivi digitali. Contrariamente a quanto si pensava in passato, l’uso di smartphone, tablet e computer non solo non accelera il declino cognitivo, ma potrebbe addirittura rallentarlo.

Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour, che ha analizzato 57 ricerche precedenti coinvolgendo oltre 400.000 partecipanti. I risultati sono chiari: gli over 50 che utilizzano regolarmente queste tecnologie mostrano performance cognitive migliori rispetto ai loro coetanei che le usano raramente.

Secondo Jared Benge, neuropsicologo del Comprehensive Memory Center della UT Health Austin, “Per la prima generazione cresciuta con gli strumenti digitali, il loro uso sembra associato ad una migliore salute mentale”. Questa affermazione sottolinea l’importanza di un utilizzo consapevole e attivo della tecnologia, specialmente nella terza età.

Benefici inattesi della tecnologia digitale

Lo studio ha evidenziato che i dispositivi digitali possono avere un effetto positivo sulla salute mentale degli anziani. I partecipanti, con un’età media di 69 anni, sono stati sottoposti a test cognitivi e valutazioni mediche. È emersa una correlazione positiva tra l’uso della tecnologia e le migliori capacità mentali. Tuttavia, resta da chiarire se l’uso della tecnologia sia la causa diretta di questo miglioramento o se le persone con capacità cognitive superiori siano più inclini a utilizzare tali strumenti.

I tre pilastri dell’effetto protettivo

Gli esperti attribuiscono i benefici cognitivi a tre fattori principali:

La complessità dell’interazione con i dispositivi, che stimola il cervello in modo continuo

Il mantenimento delle connessioni sociali, reso più semplice grazie alle tecnologie di comunicazione

Le funzioni di supporto offerte dai dispositivi per attività quotidiane, come ricordare i farmaci o orientarsi

Non tutti gli usi della tecnologia, però, sono ugualmente vantaggiosi. Un utilizzo passivo, come guardare contenuti televisivi, offre benefici limitati. Al contrario, un impiego attivo e orientato alla socialità massimizza gli effetti positivi.

Implicazioni per un invecchiamento sano

Questa ricerca apre nuove prospettive sull’uso consapevole della tecnologia per migliorare la qualità della vita nella terza età. Integrare smartphone e tablet nella quotidianità degli anziani potrebbe rappresentare una strategia efficace per preservare le capacità cognitive e promuovere un invecchiamento sano.

In un’epoca in cui i dispositivi digitali sono spesso criticati per il loro impatto sulla salute mentale, questi risultati invitano a riconsiderare il loro ruolo, soprattutto tra gli anziani. Con un uso appropriato, questi strumenti possono trasformarsi in preziosi alleati per contrastare il declino cognitivo e migliorare la qualità della vita.