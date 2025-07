Nel panorama in rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale, la recente introduzione di Grok 4 da parte di xAI ha suscitato un acceso dibattito sulla direzione e sulla imparzialità dei sistemi conversazionali avanzati. La questione centrale riguarda il ruolo delle opinioni Elon Musk all’interno del nuovo chatbot, un tema che pone interrogativi fondamentali sull’autonomia e la neutralità delle intelligenze artificiali destinate a interagire con milioni di utenti.

Il caso di Grok 4 è stato portato all’attenzione internazionale grazie a una serie di test e analisi condotte da esperti del settore. Il data scientist Jeremy Howard ha diffuso una registrazione video in cui mostrava che il chatbot, interpellato su uno dei più delicati temi controversi (il conflitto israelo-palestinese) dichiara apertamente di basare le proprie risposte sulle opinioni del suo fondatore, Elon Musk.

L’indagine condotta ha evidenziato che, su 64 fonti utilizzate da Grok per argomentare le proprie risposte su questo argomento, ben 54 erano direttamente riconducibili a Musk, principalmente tramite post sui social e articoli che ne citavano le dichiarazioni.

Here’s a complete unedited video of asking Grok for its views on the Israel/Palestine situation.

It first searches twitter for what Elon thinks. Then it searches the web for Elon’s views. Finally it adds some non-Elon bits at the end.

54 of 64 citations are about Elon. pic.twitter.com/6Mr33LByrm

— Jeremy Howard (@jeremyphoward) July 10, 2025