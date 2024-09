SpaceX lancia il satellite numero 7.000 della rete Starlink

SpaceX ha lanciato il suo satellite numero 7.000 di Starlink. Secondo quanto affermato dal CEO della compagnia, ovvero Elon Musk, i satelliti della rete rappresenteranno presto circa i due terzi di tutti quelli attivi intorno alla terra.

Starlink now constitutes roughly 2/3 of all active Earth satellites https://t.co/Au2eHrvItq — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2024

Stando ai dati di CelesTrak, servizio di tracciamento satellitare, ciò che sostiene Musk è più che probabile. Il 6 settembre 2024 sono stati contati 10.345 satelliti attivi intorno alla terra. Di questi ben 6.370, ovvero il 62% risultava in qualche modo collegato a Starlink (i restanti 630 legati al progetto di SpaceX non sono più attivi o comunque lanci non andati a buon fine).

SpaceX non ha mai smesso di ampliarsi, sin dal primo lancio avvenuto nel 2019 e, fino a questo momento, ha mantenuto un ritmo vertiginoso di lanci: si parla di una media intorno ai tre satelliti inviati nello spazio ogni giorno.

La rete Starlink è destinata a crescere fino a 42.000 satelliti

Stando a quanto sostenuto dalla testata giornalistica Independent, la compagnia di Elon Musk è ancora ben lontana dal completare il suo progetto. Starlink ha in programma di lanciare fino a 42.000 satelliti, capaci di coprire praticamente qualunque luogo sulla terra.

L’ultimo lancio, datato proprio 6 settembre, ha visto coinvolti ben 21 satelliti inviati attraverso un razzo Falcon 9 da Cape Canaveral in Florida.

Falcon 9 delivers 21 @Starlink satellites, including 13 with Direct to Cell Capabilities, to low-Earth orbit from Florida pic.twitter.com/FBNZTVAcrG — SpaceX (@SpaceX) September 5, 2024

Anche l’Unione Europea sta cercando di emulare il progetto di Elon Musk attraverso l’ambizioso (e costoso) progetto IRIS2, che dovrebbe creare una rete di satelliti simile a Starlink ma in grado di coprire solo il territorio europeo.