C’è un’ottima notizia per tutti gli abbonati a Spotify Premium. Il colosso svedese dello streaming musicale ha infatti annunciato l’imminente lancio di una funzionalità chiamata Offline Backup e pensata per ascoltare musica offline anche quando le playlist non sono state scaricate manualmente.

La nuova funzione di Spotify per ascoltare musica anche offline

La peggiore della situazioni per coloro che non possono fare a meno della musica prevede due fattori: connessione a Internet assente e playlist non scaricate per l’ascolto offline. Ecco, Spotify ha pensato proprio a loro quando ha messo a punto Offline Backup, che interviene in caso di imprevisto.

In pratica, sfruttando il contenuto memorizzato nella cache sul dispositivo dell’utente (uno smartphone, ad esempio), questa crea automaticamente una playlist personalizzata utilizzando brani ascoltati di recente o messi in coda. A detta dell’azienda, questa funzione si traduce nella possibilità di ascoltare musica senza consumare dati e occupare spazio d’archiviazione.

Offline Backup, spiega Spotify, promette anche una certa flessibilità consentendo agli utenti di filtrare e ordinare i brani all’interno della playlist per artista, genere e anche stato d’animo. La playlist, poi, sarà dinamica, nel senso che evolverà ascolto dopo ascolto e sarà sempre aggiornata con le ultime tracce ascoltate.

Dopo circa un anno di test, la feature sarà disponibile a livello globale nel corso dei prossimi giorni per tutti gli utenti Premium e sarà compatibile anche con Android Auto e Apple CarPlay. Per utilizzarla gli utenti dovranno assicurarsi di aver ascoltato più di cinque brani di recente e di aver abilitato l’ascolto offline nelle impostazioni interne dell’app. La playlist sarà visibile automaticamente nella Home quando il dispositivo sarà offline.

Il gigante in verde – che di recente ha esteso le playlist AI a nuovi paesi – invita gli utenti a scaricare il più recente aggiornamento dell’app su tutti i sistemi operativi, quindi macOS, Windows, iOS e Android.