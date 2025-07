Nel panorama digitale odierno, la questione dell’autenticità nella musica è diventata sempre più centrale, soprattutto a causa dell’ascesa delle piattaforme di streaming musicale e dell’avanzamento delle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale.

Un caso emblematico di questa nuova frontiera è quello che ha coinvolto Blaze Foley, celebre artista country scomparso nel 1989, la cui presunta “nuova” canzone è apparsa su Spotify sollevando un acceso dibattito sul futuro dei diritti degli artisti e sulla capacità delle piattaforme di riconoscere le canzoni AI da quelle autentiche.

Tutto è iniziato quando un brano intitolato “Together” è stato pubblicato sul profilo ufficiale di Foley, ma si è presto scoperto che si trattava di una creazione artificiale. L’autore materiale della pubblicazione, un utente identificato come Syntax Error, ha così evidenziato le fragilità del sistema di controllo dei contenuti delle principali piattaforme. L’episodio ha immediatamente suscitato l’attenzione di Spotify, che ha rimosso il brano in seguito alle segnalazioni degli utenti e all’intervento di SoundOn, il distributore responsabile della diffusione.

La risposta della piattaforma è stata rapida e decisa: un portavoce della piattaforma ha sottolineato che simili episodi rappresentano una vera e propria frode e costituiscono una violazione delle politiche aziendali.

Musica e Intelligenza Artificiale: un rapporto difficile

Non si tratta, tuttavia, di un caso isolato. Fenomeni analoghi hanno già coinvolto altri artisti, come Guy Clark, e alimentano la crescente preoccupazione riguardo la capacità delle piattaforme di streaming musicale di distinguere contenuti autentici da quelli generati tramite AI. Craig McDonald della Lost Art Records ha confermato pubblicamente che “Together” non è mai stata scritta né interpretata dal vero Blaze Foley, sottolineando la gravità dell’accaduto e la necessità di proteggere la memoria e l’opera degli artisti scomparsi.

Uno degli aspetti più critici di questa vicenda è l’impossibilità di risalire ai reali responsabili della pubblicazione fraudolenta. Syntax Error, infatti, non sembra avere alcuna presenza al di fuori di Spotify, rendendo complessa ogni azione legale o disciplinare. Questa opacità rappresenta una sfida concreta per le piattaforme, che si affidano spesso a distributori terzi per la verifica e la pubblicazione dei contenuti. La mancanza di trasparenza rischia di compromettere la fiducia degli utenti e degli stessi artisti nel sistema.

L’episodio di Blaze Foley si inserisce in un contesto più ampio, segnato da tensioni crescenti tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti d’autore. Di recente, la band AI “The Velvet Sundown” è stata esclusa da competizioni musicali proprio a causa delle incertezze sull’origine delle proprie composizioni.

Con il perfezionarsi delle tecnologie, il fenomeno delle canzoni AI è destinato a crescere e a porre nuove sfide per le piattaforme di streaming. Sarà fondamentale implementare sistemi di controllo dei contenuti sempre più sofisticati, in grado di distinguere efficacemente tra opere originali e prodotti artificiali. Solo così sarà possibile garantire un’esperienza d’ascolto autentica e rispettosa del lavoro creativo degli artisti, prevenendo ogni forma di frode e tutelando il copyright.