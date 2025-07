La nuova funzione Jam di Spotify sta trasformando l’esperienza musicale a bordo delle automobili, approdando finalmente su Android Auto

Questo aggiornamento introduce un modo innovativo per ascoltare musica durante i viaggi, consentendo a conducenti e passeggeri di collaborare nella creazione di playlist personalizzate.

Con l’ultimo aggiornamento di Spotify per Android Auto, gli utenti possono ora accedere a una funzionalità che finora era limitata alla versione desktop. Grazie a questa integrazione, il conducente può generare un codice QR direttamente dal display dell’auto. I passeggeri, utilizzando i propri smartphone, possono scansionare il codice per unirsi alla sessione musicale, aggiungendo brani alla coda condivisa. Questa soluzione rende il viaggio un’esperienza interattiva e partecipativa.

Jam anche su Android Auto: come funziona?

La funzione mantiene una chiara gerarchia di controllo. Per avviare una sessione Jam, è necessario un abbonamento Spotify Premium, ma gli utenti con account gratuiti possono comunque partecipare, suggerendo brani. Tuttavia, il conducente conserva il ruolo di moderatore, con la possibilità di rimuovere eventuali brani indesiderati, garantendo così un’esperienza sicura e fluida.

Oltre alla funzione Jam, l’aggiornamento 9.0.58.596 introduce altre migliorie significative. Tra queste, una sezione “Downloads” più accessibile, pensata per semplificare l’offline listening in aree con scarsa copertura di rete, e un pulsante di ricerca fluttuante che ottimizza la navigazione nel vasto catalogo musicale di Spotify.

Durante l’evento I/O 2025, Google ha annunciato che questo restyling dell’app sarà esteso anche ai veicoli con sistema Google integrato. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione dell’intrattenimento in mobilità, rendendo l’auto un vero e proprio hub musicale dove ogni passeggero può contribuire alla colonna sonora del viaggio.

L’aggiornamento è già disponibile per tutti gli utenti Android, confermando l’impegno di Spotify nel rendere la musica un’esperienza sempre più interattiva e adatta a ogni contesto d’uso. La funzione Jam non solo arricchisce l’offerta dell’app, ma sottolinea anche la sua capacità di adattarsi alle esigenze degli utenti, trasformando ogni viaggio in un momento di condivisione e creatività.