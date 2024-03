Spotify ha annunciato il debutto dei video musicali sulla sua piattaforma di streaming. L’azienda svedese sottolinea però che questa feature è attualmente in versione beta e che è limitata ad una parte ristretta del catalogo. I video, inoltre, sono al momento visibili solo in 11 paesi (gli Stati Uniti sono sorprendentemente esclusi), tra cui l’Italia.

Per guardare il video di un determinato brano musicale basta un clic (o un tap, se si è su smartphone o tablet) sul nuovo pulsante “Passa a video”. Per tornare invece alla tradizionale riproduzione audio, non bisogna fare altro che premere su “Passa a audio”. Ad ogni switch da un formato all’altro, il brano partirà dall’inizio.

Su smartphone e tablet la visione dei video è consentita anche in modalità landscape, su computer desktop e laptop invece in full screen. Oltre a iOS e Android, Spotify conferma che la feature è supportata sui client per Windows, macOS, smart TV e console. Per guardarli però è necessario avere un abbonamento Premium.

Al momento la novità è in fase di rilascio graduale e alcuni utenti potrebbero riceverla più tardi rispetto ad altri. Chi scrive ad esempio può usarla su PC ma non ancora su smartphone e smart TV. Insomma, come al solito bisogna solo pazientare un po’. «In questa fase beta continueremo a migliorare e modificare questa funzionalità in base ai feedback degli utenti utenti e degli artisti», spiega l’azienda nel comunicato stampa.

A proposito degli artisti, Spotify cita Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Aluna e Asake, ma l’elenco è ben più lungo. Basta infatti dare un’occhiata ad una playlist per notare come già di tanti brani (di numerosi artisti, anche meno famosi di quelli appena citati) siano disponibili i video.