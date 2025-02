Stanco di spam e truffe? Scopri come Incogni può aiutarti oggi stesso

Le chiamate indesiderate, le e-mail di spam e i messaggi fraudolenti sono diventati una costante nella nostra vita. Ci abbiamo un po’ fatto l’abitudine, rassegnati a un fenomeno fastidioso e pericoloso, ma contro il quale sembra che non riusciamo a fare nulla. La buona notizia è che con Incogni è possibile riprendere il controllo della propria privacy, andando a rimuovere tutti i propri dati sensibili salvati online. Prova Incogni per 30 giorni con il 55% di sconto.

Incogni elimina automaticamente i tuoi dati dai database dei data broker

Le agenzie di telemarketing e i truffatori attingono agli archivi dei data broker che raccolgono le nostre informazioni personali disponibili sul web. Qui entra in gioco Incogni che va a intervenire proprio sui data broker inviando la richiesta di rimozione dei dati personali dell’utente. Normalmente un lavoro di questo tipo svolto autonomamente richiederebbe ore e ore di lavoro, dalla ricerca dei data broker alla scrittura di un’e-mail formale, passando per il monitoraggio che tale richiesta venga rispettata.

Incogni svolge automaticamente tutto questo ingente lavoro inviando, quando necessario, solleciti e verificando che i dati vengano effettivamente rimossi.

Grazie a Incogni, i primi risultati sono evidenti già dopo poche settimane, con una diminuzione delle chiamate di telemarketing, delle e-mail di spam e una riduzione del rischio di essere vittime di truffe. Chi ha provato il servizio testimonia di un cambiamento significativo della propria privacy e della qualità della vita.

Ora Incogni è in promozione sul piano annuale con uno sconto del 55% dando a ciascuno l’opportunità di recuperare sicurezza, privacy e tranquillità rimuovendo tutte le proprie informazioni personali presenti negli archivi dei data broker. Inoltre c’è la possibilità di provare il servizio per 30 giorni entro i quali richiedere in qualsiasi momento, grazie all’assistenza h24 7 giorni su 7, il rimborso completo di quanto pagato.