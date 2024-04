Stati Uniti e TikTok: altro passo verso il ban del social network

Da tempo se ne parla ma, oggi più che mai, il definitivo divieto di TikTok sul territorio americano sembra ormai imminente.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, infatti, lo scorso sabato ha votato una legislazione che riguarda il social network cinese. Questa, potrebbe diventare una vera e propria legge nel giro di pochi giorni, aprendo la strada al clamoroso (ma non inaspettato) ban di TikTok.

Come afferma il sito androidauthority.com, la piattaforma dovrà per forza slegarsi dalla società proprietaria (ovvero ByteDance) entro i prossimi 6-9 mesi per continuare a essere accessibile negli Stati Uniti. ByteDance viene considerata molto vicina alle autorità cinesi, un qualcosa che sta creando non poche preoccupazioni al governo statunitense.

Nonostante ciò, va considerato che anche nel peggiore caso possibile l’app non scomparirà da un giorno all’altro. La mossa americana, infatti, non è altro che un modo per forzare la società proprietaria a cedere TikTok, facendo in modo che il governo cinese non possa più essere collegato al social.

TikTok sempre più vicino al ban dagli Usa: un lungo processo cominciato nel 2020

Le prime avvisaglie di un possibile ban di TikTok si sono manifestati nel 2020, in piena presidenza Donald Trump.

Nonostante ciò, un’accelerata decisa del governo si è vista solo in tempi più recenti. Di fatto, l’era ByteDance potrebbe ormai essere agli sgoccioli, visto che manca solo l’approvazione del Senato e la firma del presidente Joe Biden: due passi praticamente scontati.

Chi gestisce TikTok, dal canto suo, parla di libertà di parola calpestata. In difesa dell’operato del social network, un portavoce ha affermato che ByteDance è al 60% proprietà di investitori internazionali e di come i server utilizzati sono in gran parte sul territorio statunitense.

Per un portavoce, tra l’altro, la piattaforma contribuisce all’economia statunitense con tasse per circa 24 miliardi di dollari. TikTok può vantare infatti 170 milioni di utenti negli Usa, frutto di una crescita impressionante di popolarità nel corso degli ultimi anni.