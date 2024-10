Store digitale LEGO sfruttato per scam criptovalute: cosa è successo?

Nel corso del weekend, lo store digitale LEGO ha iniziato a mostrare strani banner. In questi, il celebre marchio sembrava annunciare la sua entrata nel mondo delle criptovalute. Ovviamente, quanto apparso sul sito, si è rivelata una truffa perpetrata da alcuni hacker che sono riusciti a ottenere accesso al sito Web in questione.

Stando a quanto sostenuto dal sito The Brick Fan, il banner incriminato è apparso durante la notte del 4 ottobre. L’annuncio riportava l’introduzione di una nuova fantomatica cripto ufficiale legata a LEGO. Cliccando sul banner, a quanto pare, venivano offerti agli utenti delle presunte criptovalute legate al brand.

Per fortuna, molti utenti hanno iniziato a sospettare di questo comportamento insolito dell’azienda. Chiedendo chiarimenti sui social, sono riusciti ad attirare l’attenzione di LEGO, che ha permesso l’intervento degli esperti di sicurezza che hanno prontamente rimosso il banner.

Attacco allo shop di LEGO: lo store è stato ripristinato prontamente

Dopo quanto accaduto, il sito è stato ripristinato con i banner originali e non sembrano essersi verificati altri attacchi allo store.

LEGO non ha rilasciato dichiarazioni particolari su quanto accaduto, limitandosi ad affermare come il problema in questione è stato individuato e risolto rapidamente, rassicurando come questo evento spiacevole non si ripeterà in futuro. Come ha confermato lo stesso store digitale, nessun account sembra essere stato compromesso o rubato. Come annunciato dall’azienda, gli utenti possono continuare a fare acquisti senza alcun tipo di rischio.

L’hacking dello store digitale LEGO è solo l’ultimo di una lunga serie negli ultimi mesi. Uno dei casi più clamorosi, risalente allo scorso giugno, riguarda un attacco nei confronti della banca Santander, con il furto dati riguardanti 30 milioni di clienti dell’istituto.