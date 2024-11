Suno v4 ora permette di creare brani musicali più lunghi e professionali

Lo strumento per creare musica tramite AI Suno si prepara a diventare un vero e proprio studio musicale virtuale.

Il lancio di Suno v4 segna un passo di svolta per questo modello AI, consentendo agli utenti di creare brani più lunghi e di maggiore qualità. L’obiettivo della piattaforma sembra chiaro, ovvero attirare professionisti del settore, che si tratti di artisti o di produttori musicali.

Sul blog ufficiale di Suno è stato spiegato come dopo la versione precedente, ovvero Suno v3, è stato perfezionato lo strumento, aggiungendo funzioni e affinando il tutto. Il risultato di questo sforzo è v4, in grado di offrire “Audio più pulito, testi più nitidi e strutture di canzoni più dinamiche“.

Suno v4 è uno strumento per i professionisti del settore e per i grandi appassionati

A livello pratico, la differenza rispetto al passato è ben percepibile anche da chi non è particolarmente esperto nel settore. Le voci create artificialmente offrono chiarezza vocale e toni molto più naturali, il che rende difficile distinguere un brano creato da un cantante reale e uno generato tramite AI. Il tutto con contenuti che risultano molto più lunghi e complessi rispetto al passato.

Suno v4 integra anche un tool chiamato Remaster, in grado di agire su un contenuto creato con le precedenti versioni per migliorarne la qualità. Un’altra funzione utile è Personas, che permette di creare e gestire voci in una libreria. Ciò significa che è possibile applicare la voce desiderata a una canzone creata a piacimento. Covers, funzione già disponibile ma in versione beta, ora permette di reinterpretare le canzoni cambiandone a piacimento il genere.

In poche parole, Suno v4 può risultare attraente tanto agli appassionati di musica quanto a chi lavora nel settore, offrendo una serie di opzioni fino a pochi mesi fa totalmente impensabili.

Va comunque detto che questo non è l’unica piattaforma che abbina musica e AI. Tra i tanti servizi disponibili, possiamo citare Udio, Tad.AI e Boomy: tutti competitor più che rispettabili per Suno.