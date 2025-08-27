Svolta Spotify: arrivano i messaggi diretti tra utenti

Nel panorama in continua evoluzione dello streaming digitale, Spotify segna un nuovo passo verso la socializzazione e l’interazione tra utenti, lanciando una funzionalità che promette di ridefinire il modo in cui le persone vivono la musica e i contenuti audio.

L’introduzione dei messaggi diretti rappresenta una svolta significativa, consentendo agli utenti di comunicare, condividere e commentare i propri ascolti preferiti senza mai uscire dall’applicazione. Questo aggiornamento, già disponibile in alcuni mercati selezionati, nasce come risposta concreta a una richiesta che la community avanzava da tempo, segnalando la crescente importanza dell’aspetto social anche nelle piattaforme di streaming.

La nuova funzione, accessibile esclusivamente su dispositivi mobili e riservata agli utenti di almeno 16 anni, mira a rendere l’esperienza di ascolto più immersiva e personalizzata. Per avviare una conversazione, sarà sufficiente accedere al menu di condivisione presente nella schermata “Now Playing”, selezionando i contatti con cui si desidera interagire. Tuttavia, per garantire un ambiente sicuro e in linea con le preferenze individuali, sarà possibile inviare messaggi solo a persone con cui si condivide un piano o con cui si è già instaurata una relazione attraverso strumenti collaborativi come le playlist collaborative, le Jams o le Blends.

Come funzioneranno i messaggi diretti su Spotify

L’organizzazione dei contenuti scambiati avverrà in una casella Messaggi dedicata, facilmente accessibile dall’icona del profilo. Qui, gli utenti potranno gestire le conversazioni, reagire ai messaggi ricevuti con emoji e rispondere in modo immediato, creando così una rete di interazioni che arricchisce il senso di comunità all’interno della piattaforma.

L’introduzione dei messaggi diretti non si limita però a una semplice chat: si tratta di un vero e proprio ecosistema in cui condividere musica, podcast e audiolibri, offrendo agli utenti la possibilità di commentare, suggerire e discutere le proprie scoperte audio in tempo reale.

Sul fronte della privacy, Spotify ha precisato che i messaggi saranno protetti da crittografia standard, pur non essendo ancora implementata una cifratura end-to-end. L’azienda ha inoltre sottolineato l’impegno a monitorare e prevenire la diffusione di contenuti inappropriati, adottando sistemi di controllo per tutelare l’esperienza degli utenti e garantire la sicurezza delle interazioni. Questo aspetto si inserisce in un contesto in cui la gestione dei dati personali e la protezione delle conversazioni rappresentano una priorità crescente per le piattaforme digitali.

Non si tratta, tuttavia, di una novità assoluta per la piattaforma: già alcuni anni fa, una funzione analoga chiamata Spotify Inbox aveva fatto il suo debutto, salvo poi essere rimossa nel 2017 a causa di uno scarso utilizzo. Oggi, con una community più matura e abituata a modalità di interazione sempre più sofisticate, Spotify sembra pronta a rilanciare questa dimensione sociale, convinta che i tempi siano finalmente maturi per un’integrazione stabile e apprezzata dagli utenti.