Switch managed 100 GbE: ecco il nuovo QNAP QSW-M7308R-4X

QNAP lo presenta come uno switch entry-level: il nuovo QSW-M7308R-4X si presenta tuttavia come un dispositivo adatto a sostenere le esigenze delle imprese, anche di piccole e medie dimensioni, che hanno la necessità di gestire carichi di lavoro elevati all’interno delle rispettive reti locali. Poter disporre di uno switch managed 100 GbE significa avere la possibilità di gestire al meglio i trasferimenti dati più intensivi. Si pensi alle attività di trasferimento dei dati (backup) da e verso sistemi NAS, NVR e altri sistemi di archiviazione.

Cos’è e come si presenta lo switch managed 100 GbE QNAP QSW-M7308R-4X

QNAP QSW-M7308R-4X integra 4 porte 100 GbE QSFP28 e 8 porte 25 GbE SFP28 per adattarsi perfettamente alle esigenze dei clienti. La capacità di commutazione complessiva ovvero il volume di dati che lo switch QNAP può gestire simultaneamente è pari addirittura a 1.200 Gbps (1,2 Tbps).

Il tutto con uno switch compatto, che si monta su un rack a mezza larghezza, che quindi riesce a soddisfare le esigenze per l’archiviazione di quantità di dati imponenti, per l’editing video, la virtualizzazione e le applicazioni di intelligenza artificiale. Queste ultime, ad esempio, devono poter accedere velocemente ai dati aziendali per ampliare il modello e consentire agli utenti di fare business intelligence evoluta partendo proprio dati dati che rappresentano il tesoro dell’impresa stessa.

Uno “switch managed” (o “switch gestito“) è un tipo di switch di rete che offre funzionalità avanzate di gestione e controllo rispetto a uno switch non gestito.

Gli switch gestiti consentono agli amministratori di rete di configurare diverse opzioni, come l’assegnazione degli indirizzi IP, la definizione di VLAN (Virtual Local Area Network) utili ai fini della segmentazione della rete locale, la possibilità di implementare sicurezza e controlli di accesso, e altro ancora. Sono inoltre dispositivi versatili e flessibili, che possono essere impostati anche da remoto attraverso varie interfacce di gestione di rete.

Gli altri dettagli tecnici dello switch gestito QSW-M7308R-4X

Lo switch QSW-M7308R-4X offre funzioni di gestione Layer 2 (come LACP, VLAN, ACL e LLDP) tramite QNAP Switch System (QSS) con una interfaccia utente Web intuitiva per il controllo efficiente della banda di rete e una maggiore sicurezza della rete.

LACP (Link Aggregation Control Protocol) è un protocollo utilizzato per aggregare più collegamenti fisici tra due dispositivi di rete in un unico canale logico. Questa tecnica, conosciuta anche come “link aggregation“, consente di aumentare la larghezza di banda e migliorare la ridondanza.

Le ACL (Access Control List) sono insiemi di regole di controllo dell’accesso che determinano quali pacchetti di rete sono consentiti o bloccati su una rete o su una specifica interfaccia di rete; LLDP (Link Layer Discovery Protocol) è un protocollo di livello dati utilizzato per scoprire e annunciare informazioni sulla connessione di rete, come il tipo di dispositivo, il nome del dispositivo, i dati di gestione e così via.

QSW-M7308R-4X supporta anche Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) per l’implementazione di reti di piccole e medie dimensioni che supportano l’espansione, la ridondanza e la prevenzione dei loop. I loop di rete possono verificarsi in una topologia fisica quando ci sono percorsi multipli tra gli switch o brige: l’esistenza di loop può causare problemi di congestione e frammentazione del traffico di rete.

Domanda di switch 100 GbE ad alta velocità in forte crescita

Jerry Deng, Product Manager di QNAP, osserva che, stando alle conclusioni delle più recenti ricerche di mercato, la domanda di switch 100GbE+ ad altissima velocità è decollata nel 2023 per supportare la richiesta di banda delle nuove applicazioni, compresi i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale e i workload dei cluster di server.

Il primo switch 100 GbE di QNAP è una soluzione economica e salva spazio per le PMI, ed è ideale da abbinare ai NAS QNAP 25 GbE o ad altri NAS con schede di rete 25GbE/100GbE per massimizzare il potenziale IT.

L’interfaccia 25 GbE SFP28 è inoltre retrocompatibile con 10 GbE SFP+ e 1G SFP. Il QSW-M7308R-4X supporta la trasmissione in modalità full-duplex e FEC (Forward Error Correction) per garantire una trasmissione dati efficiente e affidabile ad altissima velocità.