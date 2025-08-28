Trasforma il tuo smartphone in un passaporto digitale con Airalo, l'eSIM digitale

Scopri Airalo eSIM: attivazione immediata, connessione in oltre 200 Paesi e 10% di sconto automatico. Viaggia leggero e resta sempre online, senza SIM.
Roberta Bonori
Pubblicato il 28 ago 2025
Trasforma il tuo smartphone in un passaporto digitale con Airalo, l'eSIM digitale

Quando prepari un viaggio, di solito pensi ai documenti, ai biglietti e a cosa mettere in valigia. Ma oggi c’è un altro alleato di cui non puoi fare a meno: una connessione internet stabile. Ecco perché esiste Airalo, l’eSIM digitale che ti libera da code nei negozi, SIM fisiche e tariffe di roaming da capogiro. Si attiva direttamente dal tuo smartphone in pochi istanti e ti mette online ovunque, senza stress. In più, con il link dedicato hai già incluso un 10% di sconto automatico sul tuo piano.

Senza rete, infatti, diventa complicato orientarsi in una città nuova, prenotare un transfer, confermare un hotel o anche solo inviare una foto a chi è rimasto a casa. Airalo risolve tutto questo.

Viaggi connesso con Airalo

Perché scegliere Airalo

  • Copertura globale: oltre 200 Paesi, perfetta se viaggi in più destinazioni.

  • Prezzi chiari: paghi solo i dati che ti servono, senza sorprese in bolletta.

  • Attivazione istantanea: in pochi clic sei già connesso, anche all’ultimo minuto.

  • Gestione smart: niente SIM da sostituire, fai tutto dall’app in modo intuitivo.

  • Supporto sempre attivo: assistenza h24 ovunque tu sia.

Scarichi l’app, scegli la destinazione e il pacchetto dati più adatto al tuo viaggio: la tua eSIM si attiva subito e sei pronto a navigare. Con Airalo dimentichi la caccia disperata a un Wi-Fi libero e i costi folli del roaming. Puoi usare le mappe per spostarti, controllare le prenotazioni, fare videochiamate o guardare i tuoi contenuti preferiti, senza interruzioni.

Ogni viaggio è fatto di momenti unici: una via nascosta scoperta per caso, una chiamata a sorpresa con chi è lontano, un tramonto che non vuoi dimenticare. Con Airalo resti connesso e libero di viverli e condividerli in tempo reale. E con il 10% di sconto automatico, partire è ancora più semplice.

Viaggi connesso con Airalo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Pixel Care+: nuovo servizio Google per telefoni Pixel, smartwatch e Fitbit
Mobile

Pixel Care+: nuovo servizio Google per telefoni Pixel, smartwatch e Fitbit
Google lavora a Quick Share per iPhone: un passo verso la condivisione cross-platform
Mobile

Google lavora a Quick Share per iPhone: un passo verso la condivisione cross-platform
Shock Realme: smartphone con batteria da 15.000 mAh promette 4 giorni di autonomia! (aggiornato)
Mobile

Shock Realme: smartphone con batteria da 15.000 mAh promette 4 giorni di autonomia! (aggiornato)
Google Pixel 10 è qui: tutto quello che devi sapere sulle novità che stupiranno
Mobile

Google Pixel 10 è qui: tutto quello che devi sapere sulle novità che stupiranno
Link copiato negli appunti