Trasforma il tuo smartphone in un passaporto digitale con Airalo, l'eSIM digitale

Quando prepari un viaggio, di solito pensi ai documenti, ai biglietti e a cosa mettere in valigia. Ma oggi c’è un altro alleato di cui non puoi fare a meno: una connessione internet stabile. Ecco perché esiste Airalo, l’eSIM digitale che ti libera da code nei negozi, SIM fisiche e tariffe di roaming da capogiro. Si attiva direttamente dal tuo smartphone in pochi istanti e ti mette online ovunque, senza stress. In più, con il link dedicato hai già incluso un 10% di sconto automatico sul tuo piano.

Senza rete, infatti, diventa complicato orientarsi in una città nuova, prenotare un transfer, confermare un hotel o anche solo inviare una foto a chi è rimasto a casa. Airalo risolve tutto questo.

Perché scegliere Airalo

Copertura globale : oltre 200 Paesi, perfetta se viaggi in più destinazioni.

Prezzi chiari : paghi solo i dati che ti servono, senza sorprese in bolletta.

Attivazione istantanea : in pochi clic sei già connesso, anche all’ultimo minuto.

Gestione smart : niente SIM da sostituire, fai tutto dall’app in modo intuitivo.

Supporto sempre attivo: assistenza h24 ovunque tu sia.

Scarichi l’app, scegli la destinazione e il pacchetto dati più adatto al tuo viaggio: la tua eSIM si attiva subito e sei pronto a navigare. Con Airalo dimentichi la caccia disperata a un Wi-Fi libero e i costi folli del roaming. Puoi usare le mappe per spostarti, controllare le prenotazioni, fare videochiamate o guardare i tuoi contenuti preferiti, senza interruzioni.

Ogni viaggio è fatto di momenti unici: una via nascosta scoperta per caso, una chiamata a sorpresa con chi è lontano, un tramonto che non vuoi dimenticare. Con Airalo resti connesso e libero di viverli e condividerli in tempo reale. E con il 10% di sconto automatico, partire è ancora più semplice.