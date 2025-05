Tutti pazzi per IT-Wallet, meno per App Io: gli ultimi numeri disponibili

Durante l’evento “PagoPA: la pubblica amministrazione che semplifica” che si è tenuto ieri, presso il Centro Studi Americani di Roma, sono stati comunicati gli ultimi dati di App Io, del sistema IT-Wallet e, in generale, del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana. Sono numeri in parte incoraggianti, che dimostrano come la PA stia gradualmente diventando digitale e quanto i cittadini apprezzino questo cambiamento, ma solo per alcuni aspetti.

IT-Wallet: numeri ancora in crescita

I numeri di IT-Wallet, ospitato all’interno dell’App Io, sono i migliori visto che ha superato gli 8,7 milioni di documenti digitali caricati: 4,5 milioni di tessere sanitarie, 4,1 milioni di patenti e 100 mila carte europee di disabilità. Questo risultato conferma il successo del progetto IT-Wallet, che continua a evolversi per semplificare l’accesso ai servizi pubblici per i cittadini italiani.

Secondo Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPA, l’obiettivo è ampliare ulteriormente la gamma di documenti disponibili nell’applicazione, eliminando la necessità di autocertificazioni. Moricca ha sottolineato che il Wallet digitale rappresenta il fulcro della strategia di sviluppo dell’app, e viene usato da oltre 5 milioni di italiani. Questa funzionalità mira a rendere l’identità digitale dei cittadini più chiara e immediata.

Dal suo lancio nel 2020, l’App Io ha registrato risultati impressionanti: oltre un miliardo di comunicazioni inviate dalle amministrazioni pubbliche agli utenti, con 136 milioni solo nel 2025. Attualmente, la piattaforma conta 11,8 milioni di utenti attivi nell’ultimo anno e offre accesso a più di 350.000 servizi, supportati da quasi 16.000 enti attivi.

La diffusione dell’app è particolarmente marcata in alcune regioni italiane, con Emilia-Romagna e Marche che vantano il 100% dei comuni presenti sulla piattaforma, seguite da Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia al 99%. La Calabria, invece, chiude la classifica con il 92% di adesione da parte delle amministrazioni comunali.

App Io: si può fare di più

All’entusiasmo di Morrica ha in parte risposto il sottosegretario all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, che ha fatto notare che “Abbiamo 40 milioni di italiani che hanno fatto il download dell’App Io, ma abbiamo solo 5 milioni di italiani che la utilizzano stabilmente, questo è un piccolo problema”.

Per questo motivo Butti ha annunciato una campagna di comunicazione, per stimolare gli italiani a usare di più l’App Io.