La recente decisione del governo britannico di vietare i pagamenti ransomware da parte del settore pubblico sta sollevando un dibattito acceso sulla sua efficacia nel contrastare il crimine informatico. Questa misura, concepita per ridurre la redditività degli attacchi, mette in evidenza le complessità del panorama della cybersicurezza moderna.

Il divieto di pagamento sembra presentare alcune lacune significative. Multinazionali con risorse estese potrebbero aggirare la normativa attraverso filiali estere o intermediari, creando un sistema tutt’altro che equo tra chi segue le regole e chi sfrutta scappatoie legali. Questo potrebbe compromettere l’efficacia della misura, penalizzando soprattutto le organizzazioni meno attrezzate per gestire tali restrizioni.

Per i Chief Information Security Officers (CISO), il divieto rappresenta una sfida gestionale complessa. In situazioni critiche, come quelle che coinvolgono servizi essenziali, si pone il dilemma di bilanciare il rispetto della normativa con la necessità di garantire la continuità operativa. Senza un supporto adeguato da parte del governo, come risorse tecniche e finanziarie, il peso delle conseguenze potrebbe ricadere direttamente sui cittadini, influenzando negativamente la qualità dei servizi.

Pagamenti ransomware vietati nel Regno Unito: tra potenziali disservizi e pagamenti clandestini

Un effetto collaterale preoccupante è il potenziale calo delle segnalazioni ufficiali di attacchi informatici. Temendo danni reputazionali o legali, le organizzazioni potrebbero optare per non divulgare gli incidenti, riducendo così la raccolta di dati essenziali per comprendere i modelli di attacco. Inoltre, la possibilità di pagamenti clandestini potrebbe favorire la nascita di un mercato nero, aggravando ulteriormente il problema.

Molti esperti ritengono che strategie più flessibili possano offrire risultati migliori. Ad esempio, l’introduzione di eccezioni supervisionate da autorità come il National Cyber Security Centre potrebbe permettere di gestire situazioni straordinarie senza compromettere l’obiettivo principale. Parallelamente, un obbligo universale di segnalazione degli attacchi garantirebbe un monitoraggio costante delle minacce emergenti.

Inoltre, resta cruciale investire nella formazione del personale e nei sistemi di prevenzione per ridurre la vulnerabilità delle organizzazioni. La lotta al ransomware richiede un equilibrio tra deterrenza e pragmatismo, evitando soluzioni che, pur essendo benintenzionate, rischiano di creare più problemi di quanti ne risolvano.