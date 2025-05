Ultime ore per l’offerta DAZN: 4 mesi a 19,90€ al mese, poi torna a 44,99€

Sta per scadere la promozione di DAZN che permette di attivare il piano Standard a un prezzo scontato: solo 19,90€ al mese per i primi quattro mesi. L’iniziativa è valida fino alla fine della giornata di martedì 6 maggio, dopodiché l’abbonamento tornerà al suo costo ordinario di 44,99€ al mese.

Il periodo promozionale coincide con la conclusione della stagione calcistica italiana: le ultime giornate di Serie A e Serie B, gli eventuali spareggi e l’attesissimo Mondiale per Club, che inizierà a metà giugno, saranno disponibili sulla piattaforma.

Cosa include l’offerta di DAZN a 19,99€ al mese

Conclusione che però è tutto fuorché che scontata: in questo momento sono in bilico praticamente tutte le assegnazioni della Serie A. La lotta scudetto è serratissima, così come la bagarre per un posto in Champions. Anche la battaglia per la salvezza è agguerrita. Insomma, l’offerta di DAZN, complice la presenza del Mondiale per Club, è veramente interessante.

Con il piano Standard si ha accesso all’intera offerta sportiva di DAZN, con la possibilità di guardare i contenuti su due dispositivi contemporaneamente, purché collegati alla stessa rete internet di casa.

Nel pacchetto di DAZN sono inclusi:

Tutte le partite di Serie A TIM e Serie BKT ;

; I canali tematici ufficiali di Milan, Inter e Juventus;

Incontri internazionali da Liga spagnola , Primeira Liga e Champions League femminile;

, Primeira Liga e Champions League femminile; Pallacanestro con Serie A, Eurolega, Eurocup e Champions League di basket;

Tutta la pallavolo italiana e internazionale, dalla nazionale alla Superlega;

Tennis, ciclismo, boxe e sport da combattimento grazie ai canali Eurosport 1 e 2.

Per chi ama lo sport, si tratta di un’occasione perfetta per seguire tutte le fasi decisive dei campionati e prepararsi all’estate calcistica internazionale. L’offerta è riservata ai nuovi abbonati ed è attivabile direttamente sul sito di DAZN fino al 6 maggio a mezzanotte.