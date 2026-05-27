Un dirigente FreeBSD prova a usare FreeBSD ogni giorno su laptop

FreeBSD lavora a un nuovo driver laptop per migliorare la gestione dell'energia, ACPI, hotkey e supporto notebook moderno.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 27 mag 2026
Un dirigente FreeBSD prova a usare FreeBSD ogni giorno su laptop
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FreeBSD punta a ridurre uno dei limiti storici che ne hanno frenato la diffusione al di fuori dai server: il supporto ai notebook.

Nelle ultime settimane gli sviluppatori del progetto hanno avviato il lavoro su un nuovo driver dedicato alla gestione avanzata dei laptop, con particolare attenzione a tasti funzione, profili energetici, sensori termici e integrazione ACPI, con un dirigente di FreeBSD impegnato in modo diretto nei primi test.

La notizia emerge da una serie di aggiornamenti pubblicati dalla community FreeBSD e analizzati dal sito di Phoronix. L’obiettivo è costruire una piattaforma più moderna per le funzioni tipiche dei portatili recenti, evitando la frammentazione attuale tra driver specifici e workaround dipendenti dal produttore.

Nel recente passato, alcuni laptop hanno già proposto compatibilità con tale OS, come abbiamo già descritto in un articolo dello scorso aprile.

Il nuovo driver e il nodo tecnico ACPI

Il lavoro in corso ruota attorno a un driver pensato per centralizzare funzionalità oggi distribuite tra componenti differenti.

Molti notebook moderni implementano controlli proprietari tramite interfacce ACPI, eventi embedded controller e metodi firmware specifici del produttore. Su Linux numerosi vendor utilizzano moduli dedicati per hotkey, modalità prestazioni, gestione ventole e funzioni RGB; FreeBSD finora ha coperto parte di queste capacità tramite implementazioni limitate o compatibilità ACPI generiche.

Il nuovo progetto cerca una base comune per tasti funzione multimediali, profili energetici, controllo termico, notifiche batteria, sensori hardware e gestione della sospensione. La complessità maggiore riguarda proprio ACPI, il sistema che governa alimentazione e gestione hardware nei PC moderni.

Ogni produttore lo implementa in modo differente, spesso con metodi poco documentati o completamente proprietari. Linux ha accumulato negli anni una quantità enorme di workaround specifici per singoli modelli; FreeBSD mantiene invece una base codice più contenuta e ha storicamente evitato patch troppo dipendenti dal comportamento dei vendor.

Il nuovo driver potrebbe cambiare parzialmente approccio, puntando a una struttura modulare capace di aggiungere compatibilità vendor-specific senza compromettere la pulizia architetturale del kernel. Senza un’integrazione adeguata, autonomia batteria, sospensione e controllo termico restano inferiori rispetto a Windows o Linux su notebook con CPU Intel Core Ultra e AMD Ryzen moderni.

FreeBSD desktop: progressi reali, gap ancora aperti

Negli ultimi cicli di sviluppo FreeBSD ha accelerato gli investimenti sul fronte consumer.

La compatibilità con stack grafici moderni è migliorata grazie all’importazione periodica del codice DRM Linux; il supporto alle GPU AMD Radeon contemporanee è cresciuto in modo significativo. Parallelamente la community ha lavorato su audio, Bluetooth e networking wireless, con il supporto Wi-Fi 6 ancora in evoluzione ma in progressivo avvicinamento alle principali distribuzioni Linux.

Linux mantiene comunque un vantaggio strutturale: la presenza diretta dei produttori OEM nel kernel consente integrazioni rapide per le nuove piattaforme, mentre FreeBSD dispone di una community più piccola e risorse limitate. Molti vendor validano firmware e driver solo per Windows e Linux, obbligando gli sviluppatori FreeBSD a ricostruire manualmente parte del comportamento ACPI attraverso reverse engineering.

Nonostante questo, il sistema conserva caratteristiche molto apprezzate: stack di rete solido, sistema base integrato, licensing BSD permissivo e architettura uniforme.

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