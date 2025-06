Una utilissima funzione dei Pixel 4 del 2019 tornerà sui Pixel 10 del 2025

Ad agosto 2025, la nuova serie di smartphone Google Pixel 10 introdurrà una tecnologia innovativa per gli schermi, denominata Adaptive Tone. Si tratta di una funzionalità che rappresenta il ritorno di un’idea precedentemente nota come Ambient EQ, che Google aveva lanciato nel 2019 con il Pixel 4 e poi, purtroppo, abbandonato nei modelli successivi.

Che cos’è Adaptive Tone/Ambient EQ

La funzione Adaptive Tone/Ambient EQ ha il compito di adattare automaticamente i colori del display in base alla luce circostante. Questo approccio mira a migliorare il comfort visivo degli utenti, offrendo un’esperienza più naturale e meno affaticante per gli occhi.

La funzione, inizialmente lanciata con il Pixel 4 e poi quasi dimenticata, torna ora con un nuovo nome e promesse di prestazioni migliorate. Simile al True Tone di Apple, Adaptive Tone utilizza un sensore avanzato, l’Osram ams TMD3743, che combina la rilevazione della luce ambientale e del colore per regolare dinamicamente il bilanciamento del bianco dello schermo. Questa tecnologia consente di adattare i toni del display, rendendoli più caldi o più freddi a seconda delle condizioni di illuminazione.

Un dipendente anonimo di Google ha confermato ad Android Authority che tutti i modelli non pieghevoli della serie Google Pixel 10 saranno dotati di questa funzionalità rinnovata. La decisione di reintrodurre questa tecnologia è stata fortemente influenzata dal feedback degli utenti, che avevano apprezzato il concetto originario ma avevano anche segnalato alcuni limiti nella versione precedente. L’obiettivo ora è offrire una soluzione che soddisfi le aspettative moderne, integrando hardware avanzato con un software ottimizzato.

Pixel 4: uno smartphone troppo avanti

La storia di questa funzionalità risale al Pixel 4, un dispositivo che aveva introdotto numerose innovazioni, ma lo aveva fatto probabilmente troppo presto.

Tra queste funzioni c’erano il riconoscimento facciale avanzato con doppio sensore a infrarosso e la tecnologia radar. Queste e altre caratteristiche distintive di quel modello non sono poi state mantenute nelle generazioni successive. Con il rilancio di Adaptive Tone, Google sembra voler recuperare il meglio del proprio passato, perfezionandolo per rispondere alle esigenze attuali. Questo approccio dimostra una chiara attenzione dell’azienda verso i dettagli che migliorano l’esperienza utente.

Quando arriva Pixel 10

Il lancio della serie Google Pixel 10 è previsto per agosto, in un momento di forte competizione nel settore degli smartphone. Google, come è ormai tradizione non punterà solo sull’hardware, ma anche su soluzioni software che migliorano la qualità della vita degli utenti. Se il nuovo sensore manterrà le promesse, Adaptive Tone potrebbe trasformarsi in una delle caratteristiche più distintive e apprezzate della gamma Pixel 10, consolidando la reputazione dell’azienda per l’innovazione e l’attenzione ai dettagli.