Una versione di Siri totalmente rinnovata? Non prima del 2027

Nel corso degli scorsi mesi si è parlato tanto di una nuova versione di Siri, con Apple che sta lavorando per integrare in modo ottimale l’Intelligenza Artificiale generativa sul suo assistente digitale.

Secondo quanto rivelato di recente da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg notoriamente vicino al colosso di Cupertino e ritenuto alquanto attendibile, per una versione realmente modernizzata di Siri sarà necessario attendere l’uscita di iOS 20, dunque fino al 2027.

Gurman ha tenuto a precisare come ciò non significa che l’assistente non otterrà alcun tipo di aggiornamento. Una nuova versione di Siri, infatti, debutterà tra due mesi, integrando diverse funzionalità legate a Apple Intelligence.

Siri: l’aggiornamento di maggio 2025 è solo un piccolo “antipasto”

Il giornalista ha descritto la versione Siri su cui stanno lavorando gli sviluppatori come dotata di una sorta di “cervello doppio“, con una parte dedicata ai comandi più classici (timer, avvio delle chiamate e operazioni simili) e un’altra parte per lavori più complessi, con richieste vocali e output che potrebbero ricordare le interazioni con i tipici chatbot AI.

Un sistema che unisce i due cervelli, noto internamente come LLM Siri, verrà annunciato alla Worldwide Developers Conference del prossimo giugno prima del lancio nella primavera del 2026. Da quel momento, con LLM Siri pronto a lavorare, secondo Gurman Apple potrà lavorare su una nuova versione dell’assistente digitale che, dunque, potrebbe debuttare sul mercato nel corso del 2027.

Nel frattempo, giusto qualche giorno fa, è iniziata a diffondersi online la voce secondo cui la compagnia di Cupertino stia pensando a Gemini, il modello AI di Google, come motore per Siri. Questo è quanto sarebbe emerso dall’analisi del codice di iOS 18.4 da parte di alcuni esperti del settore.