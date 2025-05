Unitree B2: Il cane robot cinese ora è anche pompiere

La Cina è all’avanguardia nella progettazione e produzione di robot quadrupedi, più comunemente definiti “cani robot“. Tra i tanti possibili usi di questi robot ci sono anche quelli per la sicurezza pubblica: la città costiera di Qingdao ha recentemente introdotto il modello Unitree B2 nel proprio team di soccorso, con il ruolo di cane robot pompiere.

Cosa può fare il cane robot pompiere

Il Unitree B2 è disponibile in tre configurazioni specifiche, ognuna delle quali risponde a esigenze operative diverse. La variante “Inspection Robot Dog” è equipaggiata con sensori avanzati per rilevare gas nocivi, telecamere a infrarossi e fari potenti, che consentono di esplorare ambienti invasi dal fumo e individuare persone intrappolate. Grazie alla sua capacità di essere pilotato a distanza o di seguire percorsi autonomi preimpostati, questo cane robot da ricerca garantisce un supporto efficace e sicuro per i soccorritori.

Un’altra configurazione possibile è quella da “Water Cannon Robot Dog”, dotato di un sistema antincendio integrato. Questo tipo di robot è in grado di erogare 40 litri d’acqua al secondo, con un raggio d’azione che raggiunge i 60 metri. La possibilità di regolare l’angolazione del getto tra 5 e 85 gradi offre una flessibilità operativa senza precedenti, rendendolo uno strumento essenziale per la lotta incendi.

La terza variante, denominata “Fan Robot Dog”, è specializzata nell’estinzione di incendi di piccola entità tramite un potente soffiatore, ideale per aree boschive o superfici estese difficili da raggiungere per gli esseri umani.

Un futuro promettente per la robotica di emergenza

Secondo Unitree Robotics, i robot Unitree B2 sono già stati integrati ufficialmente nel Qingdao Firefighting and Rescue Support Team e hanno partecipato con successo a esercitazioni pratiche. L’interesse crescente da parte di altre città cinesi suggerisce che questa tecnologia antincendio potrebbe presto essere adottata su scala nazionale. Se i test sul campo continueranno a confermare le loro prestazioni, è probabile che questa innovazione trovi applicazione anche in altri paesi, segnando una nuova era nella gestione delle emergenze.

L’adozione di questi avanzati cani robot non solo aumenta la sicurezza dei soccorritori umani, ma permette anche interventi più rapidi ed efficaci in situazioni potenzialmente letali. La combinazione di automazione, resistenza e versatilità fa di questi robot un elemento da non sottovalutare per il futuro della sicurezza pubblica.