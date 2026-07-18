Valve pubblica la prima preview di SteamOS basata su Arch Linux

Valve compie un passo concreto verso l’evoluzione di SteamOS oltre i confini dell’hardware x86, pubblicando una prima versione preliminare del sistema operativo pensata per dispositivi basati su architettura ARM.

Non si tratta ancora di un rilascio destinato al grande pubblico, ma di una preview tecnica che consente agli sviluppatori di iniziare a testare compatibilità e prestazioni in un contesto nuovo. È un segnale importante: il supporto ad ARM non è più soltanto un’ipotesi, ma una direzione di sviluppo reale. SteamOS, ricordiamo, è una distribuzione Linux ottimizzata per il gaming, oggi basata su Arch Linux, con ambiente KDE Plasma e modalità Game Mode, pensata per offrire un’esperienza immediata e integrata con l’ecosistema Steam.

L’operato di Valve non è di certo una sorpresa, visto che da tempo l’azienda di Gabe Newell collabora con il progetto ArchLinux.

SteamOS arriva su ARM

La build rilasciata da Valve introduce il supporto all’architettura AArch64, lo standard a 64 bit utilizzato dalla maggior parte dei processori ARM moderni.

Questo passaggio consente di compilare i pacchetti nativamente per questa piattaforma, evitando soluzioni ibride e ponendo le basi per uno sviluppo più solido. La distribuzione mantiene gli elementi chiave già presenti nelle versioni x86, inclusi il kernel Linux aggiornato, Mesa per la gestione grafica e Proton per la compatibilità con i giochi Windows.

Valve descrive questa release come una preview sperimentale, priva di garanzie su compatibilità hardware o stabilità. L’obiettivo è raccogliere dati reali e feedback dalla community tecnica. È un approccio coerente con la filosofia open e iterativa del progetto, che punta a maturare progressivamente senza forzare i tempi. Il contesto di mercato rende questa mossa particolarmente rilevante: ARM continua a espandersi, dai dispositivi mobili fino ai notebook e ai mini PC, grazie a consumi ridotti e prestazioni sempre più competitive.

Le sfide tecniche restano rilevanti

Nonostante i progressi, il passaggio ad ARM non implica automaticamente la compatibilità con l’intero catalogo Steam. La maggior parte dei giochi è infatti compilata per architettura x86-64, e Proton, pur traducendo le API Windows in ambiente Linux, non converte il codice eseguibile tra architetture diverse. Per colmare questo divario servono tecnologie di traduzione binaria, già viste in altri ecosistemi, ma inevitabilmente associate a un impatto sulle prestazioni.

Il nodo critico riguarda soprattutto i titoli CPU-bound, dove la traduzione in tempo reale può incidere sensibilmente. A questo si aggiunge il tema del comparto grafico: SteamOS si affida ai driver open source Mesa e alle implementazioni Vulkan disponibili per ciascun produttore. La qualità dell’esperienza dipenderà quindi anche dalla maturità dei driver GPU su piattaforme ARM, oggi ancora disomogenea.

Valve non ha annunciato dispositivi commerciali basati su questa novità, e Steam Deck continua a utilizzare soluzioni AMD x86-64. Tuttavia, l’apertura ad ARM amplia in modo significativo le prospettive future, consentendo a SteamOS di adattarsi a un panorama hardware in rapida evoluzione e potenzialmente molto più diversificato.