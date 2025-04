Attenti alle truffe online su Vasco Rossi: non è il vero Blasco

La celebre rockstar italiana Vasco Rossi ha deciso di prendere una posizione ferma contro l’uso improprio della sua immagine da parte di truffatori digitali. Attraverso i suoi canali social ufficiali, il cantante ha lanciato un accorato appello ai fan, mettendoli in guardia contro contenuti manipolati che lo ritraggono falsamente come promotore di prodotti contraffatti o di investimenti fraudolenti.

Il problema è cresciuto a dismisura a causa di tecnologie come i deepfake, strumenti avanzati che permettono di creare video altamente realistici ma del tutto falsi.

Il deepfake di Vasco e il merchandising falso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)



“State attenti alle truffe online che sfruttano la mia faccia per far dire cose che non ho mai detto” ha dichiarato Vasco in un reel Instagram. Accompagnato dal suo avvocato, l’artista ha denunciato la vendita illegale di una vasta gamma di prodotti, tra cui magliette, cappellini e calzature, che utilizzano il suo marchio senza autorizzazione.

La situazione è aggravata dalla diffusione di video manipolati, in cui l’artista appare come testimonial di opportunità finanziarie inesistenti. Vasco, ovviamente, non ha nulla a che fare con queste pubblicità.

Nel suo intervento, Vasco Rossi ha espresso profonda frustrazione per l’inefficacia delle azioni legali disponibili. “Non ci si può fare quasi niente: tu fai una ingiunzione o una querela e loro si spostano su un altro indirizzo” ha affermato il cantante. Inoltre, non ha risparmiato critiche alle piattaforme social, accusando direttamente Facebook e il suo fondatore Mark Zuckerberg di trarre profitto da queste attività illecite.

Un problema che coinvolge molte celebrità

Il caso di Vasco Rossi non è isolato. Anche altre figure di spicco dello spettacolo italiano, come Fabio Fazio, Ilary Blasi, Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis, sono state sfruttate per campagne pubblicitarie ingannevoli sui social media.

Queste operazioni sono progettate per attirare gli utenti su link malevoli, con il rischio di furti di dati personali o perdite economiche.

Come proteggersi dalle frodi digitali

Gli esperti di sicurezza digitale offrono alcune raccomandazioni per evitare di cadere vittima di queste truffe. Tra le misure preventive suggerite ci sono:

Verificare sempre l’autenticità dei canali di vendita

Diffidare di offerte troppo vantaggiose

Prestare attenzione alla qualità dei contenuti multimediali, che potrebbero presentare incongruenze

Segnalare prontamente alle autorità competenti eventuali attività sospette

In un’epoca dominata dalla disinformazione digitale, il messaggio di Vasco Rossi è chiaro: la prima e più efficace linea di difesa contro le truffe online è la consapevolezza dell’utente.